بروزوفيتش يقود النصر لهزيمة الأخدود ويؤجل تتويج الهلال بالدوري السعودي

افتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل للنصر بعد سبع دقائق حين أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس الأخدود.

وضاعف كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة عرضية من علي الحسن ليضعها بسهولة في الشباك.

وقلص حسن الحبيب الفارق للأخدود بعد مرور ساعة من اللعب بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

ثم أدرك سافيور جودوين التعادل للأخدود في الدقيقة 70 بعد خطأ بين عبدالإله العمري وإيمريك لابورت ثنائي الهلال في إبعاد الكرة ليطلق اللاعب النيجيري تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ديفيد أوسبينا حارس النصر.

وحين ظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل وفوز الهلال بلقب الدوري، وضع بروزوفيتش النصر في المقدمة بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليؤجل حسم اللقب حتى مباراة السبت بين الهلال والحزم.