موعد محاكمة أطباء مارادونا

وعللت المحكمة قرارها الذي صدر اليوم الخميس، بوجود سلسلة من القضايا التي أثارتها أطراف القضية، ولا تزال في حاجة إلى حل قبل بدء جلسات الاستماع، التي كان من المقَرر أن تعقد الأسبوع المقبل.

وتوفي أيقونة الكرة المستديرة في الـ25 نوفمبر 2020، عن عمر 60 عامًا، أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ بسبب جلطة دموية، بعد عقود من المعارك مع الإدمان على المخدرات والكحول.

وعثر على مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، متوفى في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة، في منزل مستأجر في أحد أحياء بوينس آيرس، حيث كان يتماثل للشفاء بعد خروجه من المستشفى، وتبين أنه توفي بسبب نوبة قلبية.