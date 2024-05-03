طلب غريب من أبناء مارادونا بشأن جثمان النجم الأرجنتيني

ويرقد رفات مارادونا في مقبرة خاصة على مشارف بوينس أيرس حيث تم نقله في نوفمبر تشرين الثاني 2020 في جنازة ضخمة. ويُسمح فقط لأفراد الأسرة بدخول المقبرة.

وقالت فيرونيكا أوخيدا، والدة أصغر أبناء مارادونا لوسائل إعلام محلية، إن الضريح، الذي يطلق عليه اسم "ميموريال ديل دييز"، يقع خلف كازا روسادا، مقر السلطة التنفيذية للحكومة الأرجنتينية وسيكون مفتوحا للجمهور.

وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة والتي وقعتها دلما وجانينا مارادونا وأوخيدا نيابة عن دييجو مارادونا جونيور: "يطلب جميع الورثة باتفاق مشترك السماح بانتقال الرفات إلى مكان أكثر أمانا من الحالي، كي يتمكن كل الشعب الأرجنتيني والجماهير من جميع أنحاء العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم رمز للأرجنتين".