بعد سنوات من وفاته.. محكمة إيطالية تُبرئ مارادونا من التهرب الضريبي

وتم اتهام مارادونا، المعروف باسم "القدم الذهبية"، باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

وقال محاميه أنجيلو بيساني: "انتهى الأمر ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من الوقوع في تناقض إن مارادونا لم يكن أبدا متهربا من الضرائب".

وأظهرت وثيقة للمحكمة نُشرت يوم الأربعاء أن محكمة النقض في روما ألغت حكما صدر عام 2018 وذلك في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب للاعب في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وأسفرت عن اتهامات بقيمة 37 مليون يورو (40.38 مليون دولار) ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زياراته لإيطاليا.