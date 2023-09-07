ميدفيديف مهاجمًا توقيت "أمريكا المفتوحة للتنس": الأمر سينتهي بوفاة أحد اللاعبين

وفي طقس حار ووصول درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، كان ميدفيديف الأفضل في التعامل مع الرطوبة والحرارة باستاد آرثر آش من نظيره روبليف المصنف الثامن ليصعد إلى الدور قبل النهائي للمرة الرابعة في آخر خمسة أعوام.

ورغم الفوز، لم يكن ميدفيديف سعيدا باللعب في هذه الظروف، واشتكى اللاعب الفائز باللقب في 2021 خلال المجموعة الثالثة قائلا "لا يمكنكم تخيل الوضع، الأمر سينتهي بوفاة أحد اللاعبين، ثم سيبدأ الآخرون في التصرف".