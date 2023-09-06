ديوكوفيتش يتغلب على فريتز ليتأهل لنصف نهائي "أمريكا المفتوحة للتنس"

مع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مئة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، قدم ديوكوفيتش جهدا رائعا وحاسما وحسن سجله ضد منافس أمريكي في بطولة أمريكا المفتوحة إلى 12 انتصارا بدون أي هزيمة.

ولم يهدر ديوكوفيتش أي وقت وكسر إرسال منافسه ثلاث مرات ثم فاز بالمجموعة الأولى بضربة إرسال ساحقة.

وحافظ فريتز على إرساله أخيرا ليفتتح المجموعة الثانية لكنه سرعان ما شعر بالضغط مرة أخرى وكسر ديوكوفيتش إرسال المصنف التاسع للمرة الرابعة ليتقدم 2-1 ويختتم المجموعة بنفس الأسلوب الرائع بضربة إرسال ساحقة.

ومع وقوف الجماهير خلفه، أبدى فريتز المزيد من المقاومة في المجموعة الثالث لكنه لم يتمكن من إيجاد طريق للعودة، حيث حصل اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاما على كسر إرسال حاسم والنتيجة 5-4 ثم حافظ على إرساله ليحسم فوزه.