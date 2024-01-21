موقف غريب لحارس قرغيزستان لحظة هدف محمد كنو (فيديو)

وأحرز محمد كنو هدف المنتخب السعودي الأول في الدقيقة 35 من تسديدة جميلة.

وجاء الهدف بعد أن أرسل سعود عبد الحميد تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد كنو بتسديدة سكنت الشباك.

وخلال إرسال الكرة العرضية وقف إرزهان توكوتاييف داخل المرمى بشكل غريب، وكانت الكرة ستحتسب هدفًا لو قام بصدها.