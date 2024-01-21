موقف غريب لحارس قرغيزستان لحظة هدف محمد كنو (فيديو)
شهدت مباراة السعودية ضد قرغيزستان في كأس الأمم الآسيوية 2023، موقفا غريبا من إرزهان توكوتاييف حارس مرمى قرغيزستان، في الهدف الأول.
وأحرز محمد كنو هدف المنتخب السعودي الأول في الدقيقة 35 من تسديدة جميلة.
وجاء الهدف بعد أن أرسل سعود عبد الحميد تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد كنو بتسديدة سكنت الشباك.
وخلال إرسال الكرة العرضية وقف إرزهان توكوتاييف داخل المرمى بشكل غريب، وكانت الكرة ستحتسب هدفًا لو قام بصدها.
ويلعب المنتخب السعودي ضد قرغيزستان ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم آسيا.
وفاز المنتخب السعودي على عمان في الجولة الأولى بهدفين لهدف، فيما خسر منتخب قرغيزستان من تايلاند في الجولة الأولى.
ويحتل منتخب تايلاند صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط متساويا مع المنتخب السعودي بنفس الرصيد.
بينما يتذيل منتخبا عمان وقرغيزستان ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد خسارتهما في الجولة الأولى.