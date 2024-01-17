بسبب خطأ الحكم.. لحظات حبس الأنفاس في مباراة السعودية وعُمان (فيديو)

شهدت اللحظات الأخيرة لمباراة السعودية وعُمان ما يشبه لحظات حبس الأنفاس، بسبب خطأ من حكم الراية الذي احتسب تسللًا على "علي البليهي" الذي سجل هدفًا حاسمًا للمنتخب السعودي.

وحقق منتخب السعودية ريمونتادا رائعة، أمام عُمان، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الأولى من عمر مباريات المجموعة السادسة، في منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

منتخب السعودية كان، متأخرًا، بهدف في الشوط الأول، حيث تقدم منتخب عُمان في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه صالح اليحيائي من ركلة جزاء.