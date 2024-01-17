بسبب خطأ الحكم.. لحظات حبس الأنفاس في مباراة السعودية وعُمان (فيديو)
شهدت اللحظات الأخيرة لمباراة السعودية وعُمان ما يشبه لحظات حبس الأنفاس، بسبب خطأ من حكم الراية الذي احتسب تسللًا على "علي البليهي" الذي سجل هدفًا حاسمًا للمنتخب السعودي.
وحقق منتخب السعودية ريمونتادا رائعة، أمام عُمان، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة الأولى من عمر مباريات المجموعة السادسة، في منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.
منتخب السعودية كان، متأخرًا، بهدف في الشوط الأول، حيث تقدم منتخب عُمان في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه صالح اليحيائي من ركلة جزاء.
وعاد المنتخب السعودي وأحرز هدف التعادل بواسطة عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني للمباراة.
وأحرز "البليهي" الهدف الثاني للسعودية بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن الحكم المساعد أشار لوجود تسلل.
وبعد مراجعة حكم الفيديو، أعلن حكم الساحة عدم احتساب الهدف ليستأنف اللعب قبل أن يتراجع الحكم عن قراره ويؤكد صحة هدف البليهي، في لحظة فجرت فرحة على مدرجات جمهور "الأخضر".
وبعد الفوز، احتل منتخب السعودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط متساويًا مع المتصدر تايلاند بنفس عدد النقاط ولكن فارق الأهداف للأخير.
وكان منتخب تايلاند فاز على نظيره قرغيزستان، بهدفين دون ردٍ في المباراة التي أقيمت، اليوم، أيضًا ضمن نفس الجولة.