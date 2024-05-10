الشرط الذي وضعه لؤي ناظر للعودة إلى نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

ويحظى لؤي ناظر بدعم جماهيري كبير جدا منذ إعلان ترشحه لرئاسة النادي حيث وصف الأمر بأنه "بناء على طلب جماهير الاتحاد".

ووفقا لتقارير فقد بدأ لؤي ناظر بالفعل عمله في الاتحاد من خلال الاجتماع ببعض اللجان كما نشر أكثر من تغريدة تخص أنشطة النادي في مختلف الألعاب مؤخرا.

وسبق أن تولي لؤي ناظر رئاسة نادي الاتحاد قبل عدة سنوات وأنقذه من الهبوط إلى دوري يلو.