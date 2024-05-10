الشرط الذي وضعه لؤي ناظر للعودة إلى نادي الاتحاد السعودي (فيديو)
كشفت تقارير صحفية سعودية، عن شرط وضعه لؤي ناظر المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي للعودة مجددا للعمل في حامل لقب الدوري السعودي.
وأعلن ناظر ترشحه بالفعل لخلافة أنمار الحائلي في رئاسة الشركة غير الربحية للنادي.
وقال أنمار الحائلي الذي تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد أنه سيدعم ناظر بالأصوات التي يملكها في الجمعية العمومية للنادي.
وحسب قناة ssc السعودية فإن لؤي ناظر اشترط معرفة وضعه داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد والصلاحيات التي ستؤول إليه كرئيس للشركة غير الربحية.
واشتكى أنمار الحائلي الرئيس المستقيل من نادي الاتحاد السعودي كثيرا من تضارب الصلاحيات وقلة أدواره في النادي خلال العام الأخير.
ويحظى لؤي ناظر بدعم جماهيري كبير جدا منذ إعلان ترشحه لرئاسة النادي حيث وصف الأمر بأنه "بناء على طلب جماهير الاتحاد".
ووفقا لتقارير فقد بدأ لؤي ناظر بالفعل عمله في الاتحاد من خلال الاجتماع ببعض اللجان كما نشر أكثر من تغريدة تخص أنشطة النادي في مختلف الألعاب مؤخرا.
وسبق أن تولي لؤي ناظر رئاسة نادي الاتحاد قبل عدة سنوات وأنقذه من الهبوط إلى دوري يلو.