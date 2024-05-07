تدخل عاجل من لؤي ناظر لإنقاذ الاتحاد السعودي

وأعلن لؤي ناظر ترشحه في انتخابات الاتحاد، مع تأكد عدم استمرار الرئيس الحالي أنمار الحائلي في منصبه، فيما أعلن "الحائلي" عدم ترشحه في انتخابات الاتحاد المقبلة.

ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن لؤي ناظر بدأ تحركاته العملية لتولي رئاسة نادي الاتحاد من خلال الاجتماع مع عدد من اللجان بالنادي والاطلاع على الملفات الرسمية وغيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه التحركات، جاءت بتعاون تام مع الرئيس الحالي أنمار الحائلي، وذلك في إطار الرغبة المشتركة بين الإدارة الحالية والإدارة المحتملة في أن يتم انتقال رئاسة النادي بسلاسة ويسر، بما يمكن الإدارة الجديدة من القيام بمهامها بكل نجاح".