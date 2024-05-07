تدخل عاجل من لؤي ناظر لإنقاذ الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إعلامية، بأن لؤي ناظر، المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، بدأ بالتدخل والتحرك بشكل رسمي، من أجل إنقاذ الفريق.
وأعلن لؤي ناظر ترشحه في انتخابات الاتحاد، مع تأكد عدم استمرار الرئيس الحالي أنمار الحائلي في منصبه، فيما أعلن "الحائلي" عدم ترشحه في انتخابات الاتحاد المقبلة.
ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن لؤي ناظر بدأ تحركاته العملية لتولي رئاسة نادي الاتحاد من خلال الاجتماع مع عدد من اللجان بالنادي والاطلاع على الملفات الرسمية وغيره.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه التحركات، جاءت بتعاون تام مع الرئيس الحالي أنمار الحائلي، وذلك في إطار الرغبة المشتركة بين الإدارة الحالية والإدارة المحتملة في أن يتم انتقال رئاسة النادي بسلاسة ويسر، بما يمكن الإدارة الجديدة من القيام بمهامها بكل نجاح".
وكان لؤي ناظر المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد هذا الصيف.
وقام لؤي ناظر بتسديد رسوم اشتراك العضوية الذهبية في الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي الرياضية، يوم الأحد الماضي، تمهيدًا للترشح لرئاسة النادي.
ويتمتع "ناظر" بشعبية جارفة بين جماهير نادي الاتحاد، وسبق أنْ تولَّى رئاسة الاتحاد في ظروف عصيبة، في موسم 2018-2019، إذ كان الفريق في منطقة الخطر (المركز الأخير) بجدول الدوري السعودي، ونجح بقيادته للوصول إلى بر الأمان.