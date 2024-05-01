بعد ترشح لؤي ناظر.. أنمار الحائلي يعلن موقفه بشأن رئاسة نادي الاتحاد
أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عدم ترشحه في انتخابات النادي المقبلة، متخليًا عن منصبه لصالح لؤي ناظر، الذي أعلن ترشحه على مقعد رئيس الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء.
وقال لؤي ناظر، عبر حسابه في منصة "إكس": ” انطلاقًا من حبي لهذا الوطن الغالي وللرياضة السعودية التي تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة، وانتمائي الشخصي لنادي الاتحاد السعودي، ورضوخاً لرغبة جماهير هذا النادي العريق وعميد الأندية السعودية، أعلن رغبتي في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد للموسم القادم".
وأضاف: "سأتقدم رسمياً غداً بإذن الله لمجلس إدارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة بطلب السماح لي الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة لديهم لتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم القادم – في حالة الفوز بالانتخابات – مع استعدادي الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية، وكذلك سأطلب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للنادي للتعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم القادم بشكل خاص".
وتابع: "أتطلع لتكوين مجلس إدارة جديد يشمل دماء شابة جديدة يستحق احترام الجميع، وقادر على تفعيل دور الشركة غير الربحية".
ورد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على هذه التغريدة ببيان رسمي على صفحته بمنصة "إكس" أعلن من خلاله تنازله عن الترشح لصالح الناظر.
وقال الحائلي في بيانه: "جماهير الاتحاد الوفية، تشرّفت بخدمة نادينا طيلة الأعوام الماضية، وعملت أنا وزملائي في مجلس الإدارة كافة ما في وسعنا لخدمة هذا الكيان، ولم ندخر جهداً أو مالاً لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي في المنافسة، والحمد لله أثمر عمل الأربعة أعوام الأولى عن تحقيق العديد من المنجزات؛ منها بناء فريق استطاع تحقيق أول بطولة سوبر لخزائن نادينا وإعادة لقب الدوري الاستثنائي بعد غياب طويل لخزائن نادينا، والذهاب وتمثيل المملكة العربية السعودية في كأس العالم للأندية كأول نادٍ مستضيف للبطولة".
وأضاف: "واليوم بعد أن أعلن الأستاذ لؤي ناظر عزمه الترشح لرئاسة النادي، فإنني أؤكد ما أعلنته سابقاً بأنني سأقدّم الأصوات التي أملكها في الجمعية العمومية لصالحه، متمنياً له ولنادينا التوفيق والنجاح.. جمهور الاتحاد العظيم كلمة شكرًا لا توفيكم حقكم طيلة دعمكم السنوات الماضية.. شكرًا لكم من الأعماق ونراكم على خير".
ويُعاني الاتحاد من تراجع كبير في الموسم الرياضي الحالي، بعد خسارة لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، والتراجع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.
ورفعت بعض جماهير نادي الاتحاد لافتات تطالب بعودة لؤي ناظر في إحدى مباريات الفريق أخيرا.
ويتمتع لؤي ناظر بشعبية جارفة بين جماهير نادي الاتحاد، وسبق أنْ تولَّى رئاسة الاتحاد في ظروف عصيبة في موسم 2018-2019، إذ كان الفريق في منطقة الخطر (المركز الأخير) بجدول الدوري السعودي، ونجح في قيادته إلى بر الأمان.