بعد ترشح لؤي ناظر.. أنمار الحائلي يعلن موقفه بشأن رئاسة نادي الاتحاد

وقال لؤي ناظر، عبر حسابه في منصة "إكس": ” انطلاقًا من حبي لهذا الوطن الغالي وللرياضة السعودية التي تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة، وانتمائي الشخصي لنادي الاتحاد السعودي، ورضوخاً لرغبة جماهير هذا النادي العريق وعميد الأندية السعودية، أعلن رغبتي في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد للموسم القادم".

وأضاف: "سأتقدم رسمياً غداً بإذن الله لمجلس إدارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة بطلب السماح لي الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة لديهم لتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم القادم – في حالة الفوز بالانتخابات – مع استعدادي الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية، وكذلك سأطلب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للنادي للتعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم القادم بشكل خاص".

وتابع: "أتطلع لتكوين مجلس إدارة جديد يشمل دماء شابة جديدة يستحق احترام الجميع، وقادر على تفعيل دور الشركة غير الربحية".