الترجي التونسي يصدم اتحاد كرة القدم قبل أيام من مواجهة الأهلي

شهدت أشغال الجمعية العمومية العادية للاتحاد التونسي لكرة القدم التي تم عقدها السبت في العاصمة تونس غياب نادي الترجي التونسي الذي قرر مسؤولوه مقاطعة الجمعية العمومية بسبب خلافات قديمة مع اتحاد كرة القدم وفق ما أوردته مصادر مقربة من الفريق الأحمر والأصفر.

وكان اتحاد الكرة في تونس، الذي يشرف عليه مجلس تصريف أعمال منذ أكتوبر الماضي بعد اعتقال رئيس الاتحاد وديع الجريء المتورط في قضايا اختلاس مالي وسوء تصرف واستغلال وظيفة لتحقيق مصلحة شخصية، عقد جمعيته العمومية العادية والتي حضرها ممثلو 111 ناديا، من بينها 12 ناديا من دوري الدرجة الأولى للمحترفين فيما تغيب فريقا قوافل قفصة والترجي التونسي.

وقبل ملاقاة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذهابا في تونس يوم 18 مايو وإيابا في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته، عادت العلاقة بين الترجي، أكثر الأندية التونسية تتويجا بالألقاب، وصاحب 4 تتويجات بدوري أبطال إفريقيا، إلى التوتر وذلك بعد هدنة قصيرة، حيث قرر النادي مقاطعة أنشطة الاتحاد ردا على موقف الأخير من بعض القضايا الكروية التي تهم النادي الملقب بـ "شيخ الأندية" في تونس.