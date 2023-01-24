عودة هوغان وأندرتيكر في عرض تاريخي لـWWE.. وبروك ليسنر يفاجئ بوبي لاشلي (فيديو)
كان عرض wwe راو فجر اليوم الثلاثاء تاريخيا بمناسبة مرور 30 عاما على حلقته الأولى.
وشهد العرض عودة العديد من الأساطير مثل هالك هوغان وأندرتيكر بالإضافة إلى مجموعة في قمة الإثارة من النزالات والتي كان على رأسها النزال على لقب الولايات المتحدة بين بوبي لاشلي وأوستن ثيري.
وشهد نزال لاشلي بوبي وأوستن ثيري ظهور بروك ليسنر ليعتدي على الاثنين.
ظهور هوغان..
كانت أولى مفاجآت العرض ظهور الأسطورة هالك هوغان الذي افتتح الليلة بمناسبة مرور 30 عاما على أولى حلقات WWE RAW.
سامي زين
وفي تصاعد لأزمة سامي زين، عرض بول هيمان مجموعة من الأدلة التي تثبت أن زين خائن لذا بلودلاين، فيما عرض جاي أوسو أدلة تثبت ولاء زين للفريق وهو ما جعل رومان رينز يعفو عنه ويعلنه غير مذنب.
وانتصر فريق "ذا أوسوس" على ذا جادجمنت داي ليحافظوا على لقب راو للتاج تيم
ظهور أندرتيكر
وفي مفاجأة أخرى، ظهر الأسطورة ذا أندرتيكر ليساعد براي وايت في الاعتداء على ال اي نايت
ونشبت مشادة بين فريق دي اكس الأسطوري مع كيرت أنجل حيث تم مقاطعتهم من فريق امبريوم
بعدها انتصر سيث "فريكن" رولينز وستريت بروفيتس على امبريوم.
بروك ليسنر
وظهر الأسطورة بروك ليسنر وقام بمساعدة أوستن ثيري في الانتصار على بوبي لاشلي والحفاظ على لقب الولايات المتحدة الأمريكية.