عودة هوغان وأندرتيكر في عرض تاريخي لـWWE.. وبروك ليسنر يفاجئ بوبي لاشلي (فيديو)

كان عرض wwe راو فجر اليوم الثلاثاء تاريخيا بمناسبة مرور 30 عاما على حلقته الأولى.

وشهد العرض عودة العديد من الأساطير مثل هالك هوغان وأندرتيكر بالإضافة إلى مجموعة في قمة الإثارة من النزالات والتي كان على رأسها النزال على لقب الولايات المتحدة بين بوبي لاشلي وأوستن ثيري.

وشهد نزال لاشلي بوبي وأوستن ثيري ظهور بروك ليسنر ليعتدي على الاثنين.

ظهور هوغان..

كانت أولى مفاجآت العرض ظهور الأسطورة هالك هوغان الذي افتتح الليلة بمناسبة مرور 30 عاما على أولى حلقات WWE RAW.