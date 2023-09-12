مشاكل ريال مدريد في 100 يوم دون كريم بنزيما

مر 100 يوم على إعلان رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد إلى نادي الاتحاد السعودي بشكل مفاجئ وبعد تلميحات من جانب اللاعب إلى استمراره في سانتياغو برنابيو.

وبعد فترة من الجدل حول مستقبله، ألمح بنزيما خلال تكريمه بجائزة أسطورة ماركا إلى الاستمرار في ريال مدريد قبل أن يتم إعلان انتقاله رسميًّا إلى دوري روشن السعودي.

وكان لرحيل بنزيما المفاجئ آثار كبيرة على ريال مدريد، خاصة في ظل عدم قدرة النادي على تعويضه بمهاجم من العيار الثقيل كما كان يأمل المدرب كارلو أنشيلوتي.

وتعاقد ريال مدريد مع خوسيلو لكنه يبقة خيارًا ثانيًا، إذ لم يتم التعاقد معه ليكون المهاجم الأساسي.