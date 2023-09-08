سبورت: ريال مدريد لم يغير موقفه بشأن التعاقد مع مبابي

وقالت "سبورت": "يبدو أن ريال مدريد سامح مبابي على ما حدث صيف 2022، عندما قرر التجديد مع باريس سان جيرمان، وخالف وعده بمغادرة باريس للسفر إلى مدريد والتوقيع معه".

وللتخفيف من هذا القرار، تحدث مبابي وريال مدريد عن إمكانية إتمام الصفقة في 2024 حيث ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان.

ورفض مبابي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وتحمّل كل التهديدات من إدارة النادي الفرنسي.

ولم يرغب ريال مدريد في التفاوض في أي وقت مع باريس سان جيرمان بشأن مبابي بسبب عدم استجابة النادي الفرنسي للعروض التي قدمها ريال مدريد في 2021 والتي بلغ قيمة أحدها 200 مليون يورو.