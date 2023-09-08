سبورت: ريال مدريد لم يغير موقفه بشأن التعاقد مع مبابي
قالت صحيفة "سبورت" إن ريال مدريد لم يغير خطته بشأن التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد لم يتعاقد مع مهاجمين لثلاث سنوات في انتظار وصول مبابي، بالإضافة إلى "الإفراط" بحماية كريم بنزيما بتجنب التعاقد مع المنافسين المباشرين، مثل إيرلينغ هالاند.
ولكن في النهاية قرر بنزيما نفسه الرحيل عن ريال مدريد وانضم لنادي الاتحاد السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن رحيل بنزيما أضعف من قوة هجوم ريال مدريد، الذي بدأ بدفع الثمن بعد إصابة فينيسيوس جونيور على الرغم من أهداف الإنجليزي جود بيلينغهام.
وقالت "سبورت": "يبدو أن ريال مدريد سامح مبابي على ما حدث صيف 2022، عندما قرر التجديد مع باريس سان جيرمان، وخالف وعده بمغادرة باريس للسفر إلى مدريد والتوقيع معه".
وللتخفيف من هذا القرار، تحدث مبابي وريال مدريد عن إمكانية إتمام الصفقة في 2024 حيث ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان.
ورفض مبابي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وتحمّل كل التهديدات من إدارة النادي الفرنسي.
ولم يرغب ريال مدريد في التفاوض في أي وقت مع باريس سان جيرمان بشأن مبابي بسبب عدم استجابة النادي الفرنسي للعروض التي قدمها ريال مدريد في 2021 والتي بلغ قيمة أحدها 200 مليون يورو.
وقالت "سبورت" إن ريال مدريد اتصل بوالدة مبابي وأوضح لها أنه لن يقدم أي عرض لباريس سان جيرمان.
من جهته ضغط باريس سان جيرمان على مبابي لإفشال انتقاله لريال مدريد، لكن اللاعب لم يوافق على تجديد عقده.
وهذا لا يعني أن باريس سان جيرمان لن يتوقف عن محاولة إقناع مبابي بالتجديد، وسيواصل الضغط من خلال عقد جديد بملايين الدولارات، لكن يبدو أن اللاعب مصمم على "التحرر" بنهاية عقده الصيف المقبل كما ذكرت "سبورت".
وكشفت أن ريال مدريد يعتزم إبرام اتفاق مكتوب مع مبابي، اعتبارًا من 2 يناير، وهو التاريخ الذي سيكون فيه اللاعب حرًا في التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة باريس سان جيرمان.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "راهن ريال مدريد - وما زال - بكل شيء على مبابي، لكن يريدون التعاقد معه مجانًا وإلا فإنه سيبحث عن أهداف أخرى".