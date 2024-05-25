ميسي يشارك ابنه تياغو افتتاح بطولة للشباب في أكاديمية إنتر ميامي (فيديو)
حرص الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز على التواجد في افتتاح بطولة كأس إنتر ميامي الدولي للشباب (من 8 إلى أقل من 19 عاماً)، على ملعب "تشيس"، التي تقام في أكاديمية إنتر ميامي الدولية.
وقالت صحيفة "ماركا" إن عائلتي ميسي وسواريز شاركتا الجميع في لحظة خاصة في ميامي، مساء الجمعة، حيث أطلقت أكاديمية إنتر ميامي أول بطولة دولية للشباب على الإطلاق، وكانت لحظة خاصة أكثر بالنسبة للنجم الأرجنتيني.
وأضاف التقرير: "رغم أن هذه البطولة لا تناسب نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي، إلا أنه شارك في شيء سيظل يتذكره لبقية حياته، إذ دخل ابنه تياغو الملعب للمرة الأولى مع فريق تحت 12 عامًا الذي ينتمي إليه".
وأوضح: "خلال حفل ما قبل المباراة، خرج ليونيل من النفق كما يفعل عادة، لكن هذه المرة كان يرافق ابنه للتعريف بالتشكيلة، ومن المثير للاهتمام حقيقة أن زميله في الفريق وصديقه منذ فترة طويلة، النجم الأوروغواياني لويس سواريس، قاد فريق أورلاندو سيتي تحت 12 عامًا إلى الملعب".
وتقام بطولة إنتر ميامي لأكاديمية الشباب الدولية للمرة الأولى على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من 24 إلى 27 مايو، وتلعب المباريات والنهائيات في مركز فلوريدا بلو للتدريب في فورت لودرديل.
وستكون بطولة إنتر ميامي للشباب الدولية مفتوحة لفرق الأولاد والبنات من تحت 9 سنوات إلى تحت 19 سنة وستوفر 4 مستويات من المنافسة، وستجتذب البطولة الشبابية فرقًا من جميع أنحاء فلوريدا والولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
من ناحية أخرى، أكد إنتر ميامي، في بيان رسمي، عدم مشاركة ميسي في المباراة المرتقبة أمام فانكوفر وايت كابس في الدوري الأمريكي.
ووفقا لما ذكره موقع "فانكوفر سيتي نيوز"، فإن ميسي يرفض المشاركة في المباراة بسبب بعد المسافة بين مدينة ميامي الأمريكية وفانكوفر الكندية، التي تحتضن اللقاء.
ويحتل إنتر ميامي صدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي بـ31 نقطة، بينما سجل ميسي 10 أهداف وصنع 9 في 10 مباريات لعبها مع الفريق خلال البطولة.