ميسي يشارك ابنه تياغو افتتاح بطولة للشباب في أكاديمية إنتر ميامي (فيديو)

حرص الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز على التواجد في افتتاح بطولة كأس إنتر ميامي الدولي للشباب (من 8 إلى أقل من 19 عاماً)، على ملعب "تشيس"، التي تقام في أكاديمية إنتر ميامي الدولية.

وقالت صحيفة "ماركا" إن عائلتي ميسي وسواريز شاركتا الجميع في لحظة خاصة في ميامي، مساء الجمعة، حيث أطلقت أكاديمية إنتر ميامي أول بطولة دولية للشباب على الإطلاق، وكانت لحظة خاصة أكثر بالنسبة للنجم الأرجنتيني.

وأضاف التقرير: "رغم أن هذه البطولة لا تناسب نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي، إلا أنه شارك في شيء سيظل يتذكره لبقية حياته، إذ دخل ابنه تياغو الملعب للمرة الأولى مع فريق تحت 12 عامًا الذي ينتمي إليه".