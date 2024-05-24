سبب غريب لغياب ميسي عن مباراة إنتر ميامي القادمة
قرر ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عدم خوض مباراة فريقه في الجولة المقبلة من الدوري الأمريكي، التي ستجمعه بفريق فانكوفر وايتكابس على ملعب الأخير، الأحد المقبل.
وتقف أسباب غريبة لرفض ميسي السفر إلى فانكوفر لخوض المباراة التي سيعمل خلالها إنتر ميامي على الفوز لتدعيم صدارته للدوري، إذ ذكرت تقارير قريبة من النجم الأرجنتيني أن بُعد المسافة بين مدينة ميامي ومدينة فانكوفر الكندية، هو الذي دفع اللاعب لعدم خوض اللقاء.
ويوجد نادي فانكوفر وايتكابس في كندا، غير أنه مثل بعض الأندية الكندية ينشط في الدوري الأمريكي الممتاز (MLS).
واختار ليونيل ميسي، الذي يعتبر اللاعب صاحب أكثر المساهمات التهديفية في الدوري الأمريكي برصيد 23 مساهمة (10 أهداف و13 تمريرة حاسمة)، البقاء في مقر إقامته في ميامي طلبا للراحة، باعتبار أن المسافة التي تفصل المدينتين تناهز 4500 كيلومتر، وتدوم بضع ساعات بالطائرة.
ويحتل إنتر ميامي المركز الأول في المجموعة الثانية من دوري (LMS) برصيد 31 نقطة، أما نادي فانكوفر فيوجد في المركز السابع برصيد 19 نقطة، ويبحث عن فوزه الأول في المسابقة منذ 4 مباريات.