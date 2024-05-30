رسالة هامة من الأهلي المصري لريال مدريد قبل نهائي الأبطال

رسالة من كولر إلى أنشيلوتي

لونين تغيّب ثلاثة أيام عن تدريبات ريال مدريد، وانتشرت أنباء أنه لن يسافر الخميس إلى لندن؛ ما يعني استحالة خوضه للمباراة النهائية، لكن قرار عدم سفره هو إجراء احترازي قد يتغير قريبًا.

حال أصبح لونين جاهزًا من أجل مواجهة النهائي، وتعافى من مرضه، وسافر مع ريال مدريد فهناك إجابة واضحة للحارس الذي يجب أن يحرس مرمى الملكي ضد دورتموند.

تلك الإجابة بكل وضوح هي أندري لونين، الرجل الذي كان له الفضل في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في المقام الأول، وتصدى لركلات ترجيح وكرات خطيرة أخذت الفريق نحو إمكانية تتويج قاري جديد.

هنا نرى رسالة واضحة من مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، إلى نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفادها ألا تظلم لونين ولا تتركه حبيس المنزل أو مقاعد الاحتياط في مباراة لا يوجد حارس على وجه الأرض يستحق خوضها أكثر منه.

كولر وجد نفسه في الموقف نفسه قبل أيام عندما عاد حارسه الأساسي محمد الشناوي قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقرر أن يشرك مصطفى شوبير الرجل الذي أثبت نفسه في غياب القائد وحقق الأرقام القياسية في البطولة القارية.

لونين كان الحل في الكثير من الأوقات طوال الموسم، عندما ظن الجميع أن مرمى ريال مدريد سيكون مستباحًا، وأثبت نفسه في غياب كورتوا أكثر من مرة، ويستحق بالتأكيد مكانته في حراسة مرمى الملكي بالنهائي بعد كل ما قدمه.