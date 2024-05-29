أزمة في ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في ملعب ويمبلي بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

وتعرَّض الحارس الأوكراني لونين إلى نزلة برد شديدة، ستمنعه من السفر مع الفريق إلى لندن لخوض المباراة النهائية.

ووفقًا لتقرير صحفية إسبانية، فإن الحارس الأوكراني، سيلازم الفراش، ولن يستطع التحرك مع البعثة في الطائرة المتجهة إلى لندن لخوض النهائي.

وسيلحق لونين بالبعثة، يوم الجمعة مساء، أو صباح السبت على أقصى تقدير.

وقدم لونين أداءً خرافيًا مع ريال مدريد طوال البطولة، وكان سببًا رئيسًا في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.