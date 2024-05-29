أزمة في ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
ضربت أزمة كبيرة، فريق ريال مدريد الإسباني، قبيل مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في ملعب ويمبلي بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.
وتعرَّض الحارس الأوكراني لونين إلى نزلة برد شديدة، ستمنعه من السفر مع الفريق إلى لندن لخوض المباراة النهائية.
ووفقًا لتقرير صحفية إسبانية، فإن الحارس الأوكراني، سيلازم الفراش، ولن يستطع التحرك مع البعثة في الطائرة المتجهة إلى لندن لخوض النهائي.
وسيلحق لونين بالبعثة، يوم الجمعة مساء، أو صباح السبت على أقصى تقدير.
وقدم لونين أداءً خرافيًا مع ريال مدريد طوال البطولة، وكان سببًا رئيسًا في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبعد حصوله على لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات على نهاية الموسم، تمكن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من إراحة اللاعبين، قبل المباراة النهائية.
وقال المدرب الإيطالي في وقت سابق: "الإعداد للمباراة الكبيرة هو نفسه دائمًا، والإثارة أن تكون البطل في أهم مباراة في الموسم.. هذا هو النهائي التاسع لي إذا حسبتهم كلاعب. 3 كلاعب و6 كمدرب. إنه دائمًا نفس الأسبوع: السعادة ثم القلق. سيأتي الخوف، ولكن قبل أن يحدث، سأستمتع بالأمر".
واحتفظ أنشيلوتي برأيه بشأن حارس مرمى الفريق في المباراة النهائية في استاد ويمبلي.
وشارك تيبو كورتوا أساسيًا في 4 مباريات منذ عودته من إصابة خطيرة في الركبة، لكن أندريه لونين كان بطل ريال مدريد عندما تغلب على مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليبلغ قبل النهائي.
وقال أنشيلوتي: "كلاهما يستحق اللعب في النهائي. لونين قدم أداءً مذهلاً، وكورتوا نعلم جميعًا مدى جودته".