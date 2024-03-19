فهد بن نافل يهاجم الاتحاد السعودي بسبب توثيق البطولات

وقال فهد بن نافل في بيان طويل بعد إعادة تلك التغريدة: "مضى على توجيه وزارة الرياضة بإحالة مشروع توثيق بطولات الأندية إلى الاتحاد السعودي أكثر من ستة أعوام ونصف العام، ومضى على التغريدة المقتبسة قرابة ثلاثة أعوام كنت أتأمل بعدها أن يتجاوز الاتحاد السعودي كل الظروف التي يتحجج بها بجائحة كورونا وغيرها من الظروف"، حسب قوله.

وأضاف: "تحقّقت المفاجأة في يناير عام 2023 بالإعلان عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع (FIFA)، بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية من منسوبي الأندية، الذين يرشحون فريقًا للعمل ويتم التصويت عليهم، وهو ما حدث"، موضّحًا: "تم الاتفاق وفقًا للميثاق أن يكون الموعد النهائي للمشروع بتاريخ الـ11 من مارس 2024م"، حسب تعبيره.

وتابع: "الأيام دارت ومرّت الشهور ولم يعقد فريق العمل اجتماعًا واحدًا بلا مبررات مقنعة.. إلى أن حدث ما كان متوقعًا في شهر ديسمبر 2023، بإلغاء فريق العمل المصوّت عليه في بداية المشروع"، وذلك "بحجة وجود فرق صعدت، وبعض إدارات الأندية تغيّرت..! ولديهم الرغبة في ترشيح أشخاص آخرين.. وأندية أخرى انتقلت ملكيتها"، على حد قوله.

وواصل: "اليوم الثلاثاء الـ19 من مارس 2024..تعود القصة للبداية من جديد.. بتحديثات قانونية مطاطية.. ونتائج تحتكم لتصويت الأندية، وليس على خبراء "فيفا" وآليات التوثيق العلمية.. قصة نترقب بماذا سيدهشنا الاتحاد السعودي في فصولها الطويلة"، على حد تعبيره.

وأتمّ: "ختامًا.. مشروع تخصيص الأندية أُطلقت منه مرحلة، وتبقى مراحل أخرى وفقًا لما تم إعلانه..لذا، يتطلب من القائمين على مشروع توثيق بطولات الأندية أن يواكبوا هذه النقلات التاريخية في رياضة المملكة وليس أن يجعلوها حجة لاستنزاف الوقت في (تصويت وإلغاء..تصويت وإلغاء)" .