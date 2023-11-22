فهد بن نافل يرد على تقارير عدم مفاوضة رونالدو قبل انضمامه للنصر (فيديو)

رد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن والرئيس التنفيذي المكلف، والذي صرح بأن "الزعيم" لم يفاوض كريستيانو رونالدو قبل انضمامه للنصر.

وذكر سعد اللذيذ في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أن برنامج الاستقطاب الذي تقوده الرابطة عمل منذ البداية على إتمام صفقة انضمام رونالدو لنادي النصر فقط.

وقال بن نافل، في تصريحات تلفزيونية: "إذا كان سعد اللذيذ قال إننا لم نفاوض رونالدو فهذا غير دقيق، بل فاوضناه قبل النصر ونبحث عن الأفضل دائمًا للهلال، ونحن فخورون بالمجموعة الموجودة لدينا، ومفاوضاتنا لم تكن متزامنة مع مفاوضات النصر لكن أوقفنا عن التسجيل، ولم يكن حينذاك سعد اللذيذ في الرابطة".