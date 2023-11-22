فهد بن نافل يرد على تقارير عدم مفاوضة رونالدو قبل انضمامه للنصر (فيديو)
رد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن والرئيس التنفيذي المكلف، والذي صرح بأن "الزعيم" لم يفاوض كريستيانو رونالدو قبل انضمامه للنصر.
وذكر سعد اللذيذ في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أن برنامج الاستقطاب الذي تقوده الرابطة عمل منذ البداية على إتمام صفقة انضمام رونالدو لنادي النصر فقط.
وقال بن نافل، في تصريحات تلفزيونية: "إذا كان سعد اللذيذ قال إننا لم نفاوض رونالدو فهذا غير دقيق، بل فاوضناه قبل النصر ونبحث عن الأفضل دائمًا للهلال، ونحن فخورون بالمجموعة الموجودة لدينا، ومفاوضاتنا لم تكن متزامنة مع مفاوضات النصر لكن أوقفنا عن التسجيل، ولم يكن حينذاك سعد اللذيذ في الرابطة".
وكان "العالمي" ظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً في يناير الماضي.
وتعرَّض الهلال لعقوبة منع تسجيل اللاعبين لفترتين متتاليتين في مايو 2022، على خلفية قضية الفريق ولاعبه محمد كنو مع نادي النصر.
الهلال تعاقد بداية الموسم الحالي مع كل من: نيمار وياسين بونو وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش ومالكوم فيليبي وألكسندر ميتروفيتش.
يذكر أن رونالدو لعب مع نادي النصر 36 مباراة وسجل 30 هدفًا بقميص العالمي.
وقاد رونالدو نادي النصر لتحقيق لقب كاس الملك سلمان للأندية العربية.