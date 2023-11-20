سعد اللذيذ يتحدث عن صفقة نيمار.. وهل كان رونالدو للهلال قبل انضمامه للنصر؟ (فيديو)

وأوضح، أن الأندية السعودية كانت تهدر سنويًّا ما يتراوح بين 350 إلى 400 مليون ريال سعودي؛ بسبب الإنهاء غير العادل للعقود، سواء للاعبين أو المدربين، مؤكدًا أن الأندية في الوقت الحالي لا يمكنها إلغاء عقد أي مدرب أو لاعب إلا بموافقة برنامج الاستقطاب.

واستطرد: "إذا حاول نادٍ ما فسخ التعاقد مع لاعب، فإن موافقة برنامج الاستقطاب أصبحت لازمة لتحقيق ذلك، والبرنامج سيطالب النادي أولًا ببيع اللاعب بدلًا من فسخ عقده.. برنامج الاستقطاب لن يتحمل أي خطأ في إدارة السوق من قبل الأندية".

واختتم: "نركز على كل الدرجات وليس دوري المحترفين فقط، حتى لا يكون هناك فارق شاسع بين أندية الدرجات الأقل ودوري المحترفين.. لا يمكن أن نقوم بتطوير جزء وترك آخر، يجب أن تتم العملية بالكامل في كل الدرجات المختلفة".