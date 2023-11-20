سعد اللذيذ يتحدث عن صفقة نيمار.. وهل كان رونالدو للهلال قبل انضمامه للنصر؟ (فيديو)
تحدث سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري روشن، عن العديد من الكواليس التي تخص صفقات اللاعبين العالميين الذين انضموا للأندية السعودية الفترة الماضية، أبرزهم كريستيانو رونالدو ونيمار داسيلفا، وأزمة كريم بنزيما مع مدرب الاتحاد السابق نونو سانتو.
كريم بنزيما
وقال اللذيذ في مقابلة مطولة مع برنامج "كورة"، مساء الأحد: "لم يتواصل معنا بنزيما أو الرئيس التنفيذي للاتحاد بشأن إقالة المدرب وهذا شأن اتحادي خالص، والنادي تكفل بإنهاء عقد المدرب، هم فقط تواصلوا معنا من أجل إبلاغنا بالقرار ووافقنا".
صفقة نيمار
وعن صفقة ضم البرازيلي نيمار، أشار: "صفقة انتقال النجم البرازيلي إلى نادي الهلال كانت مدفوعة بالكامل من البرنامج السعودي لاستقطاب اللاعبين، وهو ما حدث أيضًا في صفقتي انتقال البرتغالي أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للنصر".
وتابع: "الهلال تكفَّل بقيمة صفقة انتقال الحارس المغربي ياسين بونو عن طريق الأمير الوليد بن طلال، وكل البيانات التي جاءت على الحسابات الرسمية للأندية بشأن الصفقات التي دعمها أعضاء شرف هي بيانات صحيحة، برنامج الاستقطاب يعمل مع كل الأندية في جميع النواحي، المادية والفنية والقانونية، والأندية تشعر بمدى الاهتمام الذي تتلقاه من البرنامج".
كريستيانو رونالدو
وتطرق الرئيس التنفيذي المُكلف بتطوير مسابقة دوري روشن، للحديث عن الصفقة الأبرز وهي صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحًا: "تكفَّل بها بشكل كامل برنامج الاستقطاب ولم يدفع النصر ريالًا واحدًا، والمفاوضات مع كريستيانو كانت للنصر فقط منذ البداية للنهاية، وربما يكون هناك أندية فاوضت اللاعب خارج البرنامج ولكن أنا أتحدث عن البرنامج"، مشددًا على أن دعم الأندية الأربعة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي للمواسم الثلاثة المقبلة متساوٍ.
وأوضح، أن الأندية السعودية كانت تهدر سنويًّا ما يتراوح بين 350 إلى 400 مليون ريال سعودي؛ بسبب الإنهاء غير العادل للعقود، سواء للاعبين أو المدربين، مؤكدًا أن الأندية في الوقت الحالي لا يمكنها إلغاء عقد أي مدرب أو لاعب إلا بموافقة برنامج الاستقطاب.
واستطرد: "إذا حاول نادٍ ما فسخ التعاقد مع لاعب، فإن موافقة برنامج الاستقطاب أصبحت لازمة لتحقيق ذلك، والبرنامج سيطالب النادي أولًا ببيع اللاعب بدلًا من فسخ عقده.. برنامج الاستقطاب لن يتحمل أي خطأ في إدارة السوق من قبل الأندية".
واختتم: "نركز على كل الدرجات وليس دوري المحترفين فقط، حتى لا يكون هناك فارق شاسع بين أندية الدرجات الأقل ودوري المحترفين.. لا يمكن أن نقوم بتطوير جزء وترك آخر، يجب أن تتم العملية بالكامل في كل الدرجات المختلفة".