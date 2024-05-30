الأهلي المصري يكشف حقيقة الحصول على مبلغ كبير للمشاركة في كأس العالم للأندية
كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي المصري، حقيقة التقارير التي تحدثت عن حصول النادي على مبلغ خرافي خلال الفترة المقبلة، نظيره المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة في 2025 بمشاركة 32 فريقًا.
ويشارك الأهلي، والترجي، التونسي، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي في البطولة، ممثلين عن القارة الأفريقية.
وقال مرتجي في تصريحات تلفزيونية: "لم يصل النادي الأهلي، أي إخطار يفيد بحصول الفريق على أي مبالغ مالية من المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية المقبلة بصورة نهائية، كلنا نحلم بالأرقام التي ترددت، وسمعت رقما مثل 9 ملايين دولار، ولكن ما يتردد بخصوص هذا الأمر غير صحيح نهائيا".
وأضاف: "نتمنى حصول الأهلي، على المبالغ التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام العالمية، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق، يصرف مبالغ خيالية تصل إلى مليون دولار في الشهر الواحد".
وأشار: "النادي الأهلي، لن يستقدم أي لاعب عالمي للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية، وما يتردد بخصول هذا الأمر خلال الفترة الحالية، أمر غير صحيح نهائيا".
كما كشف مرتجي موقف مجلس الإدارة تجاه علي معلول، نجم الفريق، الذي تعرض لإصابة قوية أمام الترجي التونسي وأجرى جراحة في وتر إكليس، قائلا: "مجلس إدارة الأهلي لن يتخلى عن معلول، وهو بالنسبة لنا جزء من العائلة وليس مجرد لاعب، وسطر اسمه بحروف من ذهب ولن نتأخر عنه، وقلقت جدًا بعد إصابته وأعتبره مصريا، وهو من أعظم الصفقات، وشعرت بغيابه في النهائي".
وتنطلق كأس العالم للأندية 2025 يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر على مدار شهر حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد 13 يوليو، كما سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل منها المتصدر والوصيف لدور الـ16، ومنها لمرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.