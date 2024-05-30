الأهلي المصري يكشف حقيقة الحصول على مبلغ كبير للمشاركة في كأس العالم للأندية

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي المصري، حقيقة التقارير التي تحدثت عن حصول النادي على مبلغ خرافي خلال الفترة المقبلة، نظيره المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة في 2025 بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك الأهلي، والترجي، التونسي، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي في البطولة، ممثلين عن القارة الأفريقية.