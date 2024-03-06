أسباب معاناة رونالدو بعد عودته لمانشستر يونايتد

تحدث أولي غونار سولشاير، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن معاناة كريستيانو رونالدو عند عودته إلى النادي، معترفًا بأن الخطوة "لم تنجح".

وتحول المهاجم المخضرم من هداف يونايتد في موسمه الأول إلى لاعب منبوذ في الموسم التالي تحت إشراف الهولندي إريك تين هاغ، الذي استبعد النجم البرتغالي من تشكيلته.

وواجه رونالدو انتقادات بسبب سلوكه خلال المباريات - بما في ذلك مغادرته الملعب قبل انتهاء المباريات ورفضه المشاركة كبديل - قبل أن ينهي مسيرته مع الفريق بإجراء مقابلة صريحة مع الإعلامي بيرس مورغان، حيث زعم أنه شعر بالخداع من قبل يونايتد وأنه لا يحترم تين هاغ.

لكن رغم موسمه الأول الإيجابي من وجهة نظر شخصية، كشف مدربه السابق سولشاير عن "تعقيدات" أحدثها انتقاله البارز، حيث اضطر إلى تغيير أسلوبه في اللعب، بما في ذلك طريقة ضغط الفريق، بينما حاول دمجه في تشكيلتهم.