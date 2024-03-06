أسباب معاناة رونالدو بعد عودته لمانشستر يونايتد
تحدث أولي غونار سولشاير، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، عن معاناة كريستيانو رونالدو عند عودته إلى النادي، معترفًا بأن الخطوة "لم تنجح".
وتحول المهاجم المخضرم من هداف يونايتد في موسمه الأول إلى لاعب منبوذ في الموسم التالي تحت إشراف الهولندي إريك تين هاغ، الذي استبعد النجم البرتغالي من تشكيلته.
وواجه رونالدو انتقادات بسبب سلوكه خلال المباريات - بما في ذلك مغادرته الملعب قبل انتهاء المباريات ورفضه المشاركة كبديل - قبل أن ينهي مسيرته مع الفريق بإجراء مقابلة صريحة مع الإعلامي بيرس مورغان، حيث زعم أنه شعر بالخداع من قبل يونايتد وأنه لا يحترم تين هاغ.
لكن رغم موسمه الأول الإيجابي من وجهة نظر شخصية، كشف مدربه السابق سولشاير عن "تعقيدات" أحدثها انتقاله البارز، حيث اضطر إلى تغيير أسلوبه في اللعب، بما في ذلك طريقة ضغط الفريق، بينما حاول دمجه في تشكيلتهم.
تصريحات سولشاير
وتحدث سولشاير، في بودكاست "Stick to Football" المقدم من Sky Bet، قائلًا: "بدأنا على الفور في التفكير في كيفية الضغط وتغيير بعض الأمور الصغيرة".
وأضاف: "كريستيانو مختلف عن أنتوني مارسيال الذي كان يلعب في المقدمة، أو عن ما إذا كنا سنشرك مايسون غرينوود أو ماركوس راشفورد في المقدمة، إدينسون كافاني هو الذي عانى أكثر من وصول كريستيانو".
وأشار سولشاير: "كان جزءا من التعاقد مع كريستيانو رونالدو هو الحصول على شغفه منه، لكن كان لذلك تعقيداته، لديك مايسون غرينوود وماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، الذين يمكنهم التعلم من كريستيانو لأنه الأفضل والأكثر انضباطًا وكان أفضل لاعب في العالم، ونعتقد أنه سيساعدهم".
وتابع: "عندما وصل رونالدو إلى النادي، أخبرني أن أشركه كأساسي في 3 مباريات متتالية، ثم أجلسه على مقاعد البدلاء في المباراة الرابعة، لكنه متحمس للغاية، لذا عندما فعلت ذلك، لم يعجبه الأمر".
واعترف سولشاير، الذي أقيل في نوفمبر 2021 بعد سلسلة من النتائج السيئة، بعد أشهر فقط من عودة رونالدو، بأن الصفقة لم تنجح في النهاية، لكنه أصر على أنه شعر بأنه "القرار الصحيح في ذلك الوقت".
وأوضح: "كان قرارًا سريعًا للغاية، لم نكن نعتقد أن كريستيانو متاح وأنه سينضم إلينا، سألوني في إدارة النادي (هل تريد منا أن نحاول هذا؟) قلت نعم - بالطبع نحن نعلم أن كريستيانو يتمتع بجودة، وهو يبلغ من العمر 37 عامًا، إنه أفضل هداف في العالم، ولكن لم تنجح الأمور بالنسبة لي، ولم تنجح أيضًا بالنسبة لكريستيانو، لكنه كان القرار الصحيح في ذلك الوقت".
ورغم أن علاقة رونالدو مع يونايتد توترت في النهاية، يصر سولشاير على أن الاثنين لا يزالان يكنان "احترامًا كبيرًا" لبعضهما البعض.