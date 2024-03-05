الكابوس الذي يلاحق رونالدو في كل الملاعب

جماهير العين

انتقلت عدوى الكابوس من الملاعب السعودية، إلى جماهير العين الإماراتي، التي بمجرد ما شاهدت رونالدو يدخل إلى الملعب في المواجهة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2024، قامت بترديد اسم "ميسي".

لكن نجم النصر السعودي ردّ عليهم بطريقة ذكية وغير متوقعة، وذلك عندما توجه صوب جماهير العين وقام بالتصفيق لهم أثناء ترديدهم اسم "ميسي".

واستطاع نادي العين تحقيق فوز ثمين على رونالدو ورفاقه بهدف دون رد.

وسيجري لقاء الإياب بين الناديين يوم الإثنين 11 مارس 2024 على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.