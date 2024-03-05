الكابوس الذي يلاحق رونالدو في كل الملاعب
يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، كابوسا يلاحقه في كل الملاعب التي ينتقل إليها.
هذا الكابوس هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح يمثل هاجسا للنجم البرتغالي، وهو ما ظهر جليا بترديد جماهير الحزم لهتافات باسم "ميسي" ما جعل رونالدو يخرج عن شعوره، وعقب المباراة التقطته الكاميرات وهو يقوم بحركات غير أخلاقية؛ ما استدعى تدخل لجنة الانضباط، التابعة لاتحاد الكرة السعودي، لإيقافه لمباراة واحدة مع إلزامه بسداد غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال سعودي.
جماهير العين
انتقلت عدوى الكابوس من الملاعب السعودية، إلى جماهير العين الإماراتي، التي بمجرد ما شاهدت رونالدو يدخل إلى الملعب في المواجهة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2024، قامت بترديد اسم "ميسي".
لكن نجم النصر السعودي ردّ عليهم بطريقة ذكية وغير متوقعة، وذلك عندما توجه صوب جماهير العين وقام بالتصفيق لهم أثناء ترديدهم اسم "ميسي".
واستطاع نادي العين تحقيق فوز ثمين على رونالدو ورفاقه بهدف دون رد.
وسيجري لقاء الإياب بين الناديين يوم الإثنين 11 مارس 2024 على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
فشل "الرقصة الأخيرة"
وقبل كل هذه الأحداث، كان من المقرر أن تجمع مباراة مثيرة بين ناديي النصر وإنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له ميسي، مؤخرا في "كأس موسم الرياض"، أطلق عليها "الرقصة الأخيرة"، حيث كانت ستجمع رونالدو ضد ميسي، ولكن لم تتم مع كل الدعاية الضخمة التي صاحبتها بسبب معاناة رونالدو من إصابة، وأيضا النجم الأرجنتيني شارك في بضع دقائق باللقاء.
لكن الأمر الأكثر ملاحظة ولفت أنظار الجميع هو عدم تلاقي النجمين سويا رغم تواجدهما في الاستاد، ولم يتم التقاط أي صورة لهما، وكأن الأمر بات بالفعل يمثل كابوسا للنجم البرتغالي، والذي التقطته الكاميرات في هذه المباراة التي فاز بها "العالمي" وهو يشير إلى أنه رقم واحد.
أرقام تاريخية للثنائي
ميسي وصل مؤخرا إلى 500 هدف خلال مشواره بالدوريات المحلية في 587 مباراة فقط، بواقع 474 هدفاً مع برشلونة في الدوري الإسباني و22 بقميص باريس سان جيرمان في الفرنسي و4 بقميص إنتر ميامي بالدوري الأمريكي.
على الجانب الآخر، سجل كريستيانو رونالدو 500 هدف في 654 مباراة، أي أكثر بـ67 مباراة عن ليونيل، أغلبها كان بقميص ريال مدريد في الدوري الإسباني (311 هدفا)، بالإضافة إلى 3 مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي و103 مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي خلال فترتين، و81 هدفاً في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس و36 مع النصر في السعودي، ليكون الإجمالي 534 هدفاً طوال مسيرته على مستوى الدوريات المحلية.
والتقى ميسي ورونالدو في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني، و6 في كأس السوبر، ومباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.
وحقق ميسي الفوز 20 مرة، وفاز رونالدو 13 مرة، وتعادلا 6 مرات.