ضجة حول زواج رونالدو وجورجينا بسبب منشور في "إنستغرام" (صورة)
أثارت جورجينا رودريغز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضجمة واسعة بسبب منشور لها عبر "إنستغرام".
ونشر جورجينا صورة تشبه دعوة الزفاف مكتوب عليها جورجينا رودريغز وقلب، مع موعد يشير إلى اليوم الثلاثاء، في الرياض، في المملكة العربية السعودية.
وذهب كثيرون إلى أن الصورة ربما تكون دعوة لحفل زفاف رونالدو وجورجينا، لكن الأمر لم يتأكد بعد.
وتحدث رونالدو سابقا عن خطط زواجه من جورجينا، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن مستبعدًا بالنسبة للثنائي.
وقال رونالدو للإعلامي بيرس مورغان في مقابلة أجريت معه في عام 2022: "الزواج شيء ليس في خططي الآن، ولكن في المستقبل، أريد ذلك، أستطيع أن أرى في المستقبل أنني أستحق ذلك، فهي - جورجينا ـ تستحق ذلك".
والتقى كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز لأول مرة في عام 2016 في متجر غوتشي في مدريد، حيث كانت رودريغيز تعمل كمساعدة متجر.
وبدأت علاقة الثنائي في عام 2017، وظلت قوية منذ ذلك الحين.
وقبل أيام قليلة لفتت جورجينا رودريغيز الانتباه بفستان أحمر يحمل الرقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو، كما يحمل توقيعه من الخلف.