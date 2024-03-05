ضجة حول زواج رونالدو وجورجينا بسبب منشور في "إنستغرام" (صورة)

وذهب كثيرون إلى أن الصورة ربما تكون دعوة لحفل زفاف رونالدو وجورجينا، لكن الأمر لم يتأكد بعد.

وتحدث رونالدو سابقا عن خطط زواجه من جورجينا، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن مستبعدًا بالنسبة للثنائي.

وقال رونالدو للإعلامي بيرس مورغان في مقابلة أجريت معه في عام 2022: "الزواج شيء ليس في خططي الآن، ولكن في المستقبل، أريد ذلك، أستطيع أن أرى في المستقبل أنني أستحق ذلك، فهي - جورجينا ـ تستحق ذلك".