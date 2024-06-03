حسم مصير محترف الهلال السعودي
كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل استقروا على حسم موقفهم من البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق.
وانضم لودي للهلال، خلال يناير الماضي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، لكنه لم يحظ بفرصة للظهور بشكل أكبر مع "الزعيم".
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الهلال منفتحة على أي عروض للنجم البرازيلي، سواء بالانتقال النهائي أو الإعارة، لكن إذا لم تكن العروض مناسبة، سيبقى البرازيلي مع الهلال في الموسم المقبل.
وشارك لودي في 14 مباراة مع الفريق السعودي، في مختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
ويملك رينان لودي 19 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وكانت أبرز محطاته الكروية مع أتلتيكو مدريد، حيث خاض بقميص "الروخي بلانكوس" 118 مباراة في كل البطولات، وسجل 6 أهداف، وقدّم 10 تمريرات.
وتُوج الهلال بالثلاثية المحلية الموسم الحالي بعد حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر بركلات الترجيح، ليضيف "الزعيم" اللقب إلى جانب ثنائية دوري روشن والسوبر المحلي.