حسم مصير محترف الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل استقروا على حسم موقفهم من البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق.

وانضم لودي للهلال، خلال يناير الماضي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، لكنه لم يحظ بفرصة للظهور بشكل أكبر مع "الزعيم".

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الهلال منفتحة على أي عروض للنجم البرازيلي، سواء بالانتقال النهائي أو الإعارة، لكن إذا لم تكن العروض مناسبة، سيبقى البرازيلي مع الهلال في الموسم المقبل.