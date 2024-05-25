مفاجأة.. نجم الهلال قد يعود إلى الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن عبدالإله المالكي، نجم الهلال السعودي، قد يعود إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن هناك اتجاها داخل الهلال بفتح باب الرحيل أمام العديد من اللاعبين المحليين بناءً على طلب خورخي جيسوس المدير الفني.
وقال الإعلامي الرياضي محمد شلية، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتوقع عودة عبدالإله المالكي إلى الاتحاد، ورحيل صالح الشهري أيضا عن الهلال، وأيضا رحيل البرازيلي رينان لودي.
وأضاف: "المالكي لو ذهب إلى أي نادٍ سيلعب أساسيًا، وأتوقع عودته إلى الاتحاد".
ووضع الهلال اسم عبدالإله المالكي لاعب وسط الفريق ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عنه، في الوقت الذي لا يزال يناقش فيه جيسوس مع الإدارة العديد من الأسماء لعرضها للبيع في الأيام القادمة.
ويبدو أن قرار تقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30 سيدفعها لفتح باب الرحيل أمام العديد من اللاعبين المحليين في الميركاتو الصيفي.
ويصل عدد الأجانب في قائمة الأندية إلى 10 لاعبين، منهم 8 محترفون فوق السن، بالإضافة إلى لاعبين مواليد 2003، وهو ما يعني أن كل فريق مطالب بتسجيل 15 لاعبًا محليا.
وحسم الهلال الفوز بلقب دوري روشن السعودي في الجولة 31، بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف لهدف.
ويتصدر الهلال ترتيب أندية الدوري برصيد 93 نقطة من 33 جولة، مع تبقي مباراة واحدة أمام الوحدة، كما حقق حتى الآن 30 انتصارا و3 تعادلات في الموسم الحالي بلا خسارة.