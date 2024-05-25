مفاجأة.. نجم الهلال قد يعود إلى الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن عبدالإله المالكي، نجم الهلال السعودي، قد يعود إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن هناك اتجاها داخل الهلال بفتح باب الرحيل أمام العديد من اللاعبين المحليين بناءً على طلب خورخي جيسوس المدير الفني.

وقال الإعلامي الرياضي محمد شلية، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتوقع عودة عبدالإله المالكي إلى الاتحاد، ورحيل صالح الشهري أيضا عن الهلال، وأيضا رحيل البرازيلي رينان لودي.

وأضاف: "المالكي لو ذهب إلى أي نادٍ سيلعب أساسيًا، وأتوقع عودته إلى الاتحاد".