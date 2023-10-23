هل يصبح رودريغو مشكلة في ريال مدريد؟

نشرت صحيفة "سبورت" تقريرًا عن وضع المهاجم البرازيلي رودريغو في ريال مدريد في ظل تسجيله هدفًا واحدًا فقط في 12 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ودخل رودريغو في منافسة شرسة مع ماركو أسينسيو في الموسمين الماضيين؛ ما دفع المهاجم الإسباني إلى الرحيل عن ريال مدريد في الصيف وانضم لباريس سان جيرمان.

والآن باتت الأنظار مصوبة على رودريغو بسبب أرقامه الضعيفة وأدائه غير المنتظم، حيث سجل المهاجم البرازيلي هدفا وصنع هدفا في 883 ساعة لعب موزعة على 12 مباراة.