هل يصبح رودريغو مشكلة في ريال مدريد؟
نشرت صحيفة "سبورت" تقريرًا عن وضع المهاجم البرازيلي رودريغو في ريال مدريد في ظل تسجيله هدفًا واحدًا فقط في 12 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.
ودخل رودريغو في منافسة شرسة مع ماركو أسينسيو في الموسمين الماضيين؛ ما دفع المهاجم الإسباني إلى الرحيل عن ريال مدريد في الصيف وانضم لباريس سان جيرمان.
والآن باتت الأنظار مصوبة على رودريغو بسبب أرقامه الضعيفة وأدائه غير المنتظم، حيث سجل المهاجم البرازيلي هدفا وصنع هدفا في 883 ساعة لعب موزعة على 12 مباراة.
ورغم أنه يبلغ من العمر 22 عامًا فقد ذكرت "سبورت" أن ريال مدريد قد يواجه مشكلة خطيرة إذا عزز خط هجومه الصيف المقبل مع وجود كيليان مبابي على رأس اهتمامات الميرنغي.
وبالإضافة إلى مبابي، يبحث ريال مدريد عن هداف وهو الأمر الذي قد يغلق سعي رودريغو لحجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد.
وبحسب الصحيفة فإن رودريغو يرفض اللعب في قلب الهجوم ويفضل اللعب على أحد الجناحين، لكن هذا قد يعني تقلص الاعتماد على اللاعب حال التعاقد مع مهاجم جديد مع احتمالية بقاء خوسيلو.
وقالت "سبورت" إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يقوم كل موسم ببيع أحد لاعبيه المميزين إذا ظهر مشترٍ جيد، حيث فعل ذلك مع كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران وكاسيميرو وماتيو كوفاسيتش وماركوس يورينتي ومارتن أوديغارد وأشرف حكيمي وغيرهم.
لكن الأمر لا يتعلق بالطرف المشتري فقط؛ بل بالانتقالات أيضًا، خاصة إذا كان اللاعب غير سعيد ويطلب الرحيل عن ريال مدريد.
وذكرت "سبورت" أن المنافسة شديدة في ريال مدريد في فريق يعزز صفوفه عامًا بعد عام.
ويريد رودريغو الاستمرار مع ريال مدريد، ويؤكد المحيطون بالنادي أنه سيجدد قريبًا حتى عام 2028.
ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أنه لا ينبغي لأحد أن يستبعد أنه إذا وصل عرض مليوني فيمكن للمهاجم البرازيلي المغادرة.
ويقدر ريال مدريد جودة وعمل وتضحيات رودريغو، لكن هناك شكوكًا حول فاعليته الهجومية بعد تسجيله هدفًا واحدًا وتمريرة حاسمة واحدة في 12مباراة الموسم الحالي.
ويدرك رودريغو وضعه في ريال مدريد لكنه لا يستسلم، ويرى أن لديه الجودة وسيقاتل لإظهار أن لديه مكانًا في الفريق.
ويعرف كارلو أنشيلوتي ذلك ويثق بشكل "أعمى" في رودريغو ولذلك يشركه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد.
وسجل رودريغو 19 هدفًا وصنع 11 في 57 مباراة الموسم الماضي مع ريال مدريد.