رودريغو يتحدث عن قلة أهدافه مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل

تحدث البرازيلي رودريغو جويس، نجم ريال مدريد، عن ابتعاده مؤخرًا عن تسجيل الأهداف مع فريقه ومنتخب بلاده، ما عرَّضه للانتقادات.

ويعاني رودريغو في الفترة الأخيرة مع "الميرنغي" من قلة الأهداف، إذ إن النجم البرازيلي سجل هدفًا واحدًا فقط مع النادي الملكي في 11 مباراة خاضها هذا الموسم حتى الآن.

وقال رودريغو في تصريحات إعلامية: "قضاء الوقت دون تسجيل الأهداف أمر محبط، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر مسألة سوء حظ فقط لا أكثر، يمكن للمدافعين التسجيل من الركلات الثابتة، لكن حصلنا على فرص ولم نستغلَّها. لقد أتيحت لنا فرص للتسجيل والقلق يمكن أن يكون عائقاً في عدم نجاحنا في تلك الفرص".