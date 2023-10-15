رودريغو يتحدث عن قلة أهدافه مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل
تحدث البرازيلي رودريغو جويس، نجم ريال مدريد، عن ابتعاده مؤخرًا عن تسجيل الأهداف مع فريقه ومنتخب بلاده، ما عرَّضه للانتقادات.
ويعاني رودريغو في الفترة الأخيرة مع "الميرنغي" من قلة الأهداف، إذ إن النجم البرازيلي سجل هدفًا واحدًا فقط مع النادي الملكي في 11 مباراة خاضها هذا الموسم حتى الآن.
وقال رودريغو في تصريحات إعلامية: "قضاء الوقت دون تسجيل الأهداف أمر محبط، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر مسألة سوء حظ فقط لا أكثر، يمكن للمدافعين التسجيل من الركلات الثابتة، لكن حصلنا على فرص ولم نستغلَّها. لقد أتيحت لنا فرص للتسجيل والقلق يمكن أن يكون عائقاً في عدم نجاحنا في تلك الفرص".
وأضاف: "أضع نفسي تحت المزيد من الضغط، وأتحمل المزيد والمزيد من المسؤولية، إنه ضغط إيجابي، لأنك تعلم أن الناس يتوقعون منك شيئًا ما ويثقون بك، هذا ما أشعر به هذا الموسم، وآمل أن ألعب بالمستوى الذي يريدونه منّي".
وعن المركز الذي يفضل اللعب به، أوضح: "من المهم دائمًا أن تكون قادرًا على أداء وظائف مختلفة في الملعب، لقد أوضحت دائمًا أن لدي القدرة على اللعب على الأجنحة، وأنا ببساطة لا أحب اللعب كرأس حربة، على الرغم من أنني يجب أن أفعل ذلك في فريقي".
وأردف: "مع المنتخب البرازيلي، أستطيع التحرك في جميع أنحاء الملعب، وهذا ما ساعدني على اللعب بمستوى أفضل. من المهم أن تكون قادرًا على القيام بكل هذه الوظائف، لأن ذلك يزيد من فرص عدم استبدالك، وهذا أمر أساسي بالنسبة لي".
يذكر أن تقارير مؤخرًا ألمحت إلى أن اللاعب البرازيلي لا يعيش أفضل فتراته في سانتياغو برنابيو، وأصبح مرشحاً للرحيل عن "الميرنغي" في الفترة المقبلة.
ويستعد رودريغو للمشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة أوروغواي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.
ويحل منتخب البرازيل ثانياً في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط خلف الأرجنتين المتصدر بـ 9 نقاط وتعتبر مواجهة أوروغواي هامة في مشوار السامبا بتصفيات المونديال.