سبورت: الكلاسيكو كان تمرينا رائعا للبقاء على قيد الحياة

وأوضحت الصحيفة أن تشافي مدرب برشلونة منح ريال مدريد الأفضلية للفوز في الكلاسيكو، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة.

ووصل برشلونة الكلاسيكو دون هدافيه روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري للإصابة، كما وصل النادي الكتالوني بعد خروجه من الدوري الأوروبي والخسارة أمام ألميريا في الليغا.

وبحسب "سبورت"، فقد قفز برشلونة إلى أرض الملعب وهو يدرك نقاط ضعفه، وأنه لا يزال يخضع لعملية إعادة بناء، لكن كبرياءه سليم.

وقالت الصحيفة: "ما حدث في الكلاسيكو كان تمرينًا رائعًا للبقاء على قيد الحياة، على افتراض أنه في بعض الأحيان يتعين عليك التخلي عن كل ما يميزك، كل ما أنت عليه، للمضي قدمًا".