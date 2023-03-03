سبورت: الكلاسيكو كان تمرينا رائعا للبقاء على قيد الحياة
تحدثت صحيفة "سبورت" عن مباراة الكلاسيكو وفوز برشلونة 1/0 على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وسجل إيدير ميليتاو هدفا عكسيا في الشوط الأول، لتنتهي المباراة على تفوق برشلونة في أول كلاسيكو خلال 34 يوما.
وفي تقرير لها، قالت صحيفة "سبورت" إن كل شيء كان جاهزًا لغزو ساحة "سيبيليس" واحتفال ريال مدريد بالفوز على برشلونة في سانتياغو برنابيو.
وأوضحت الصحيفة أن تشافي مدرب برشلونة منح ريال مدريد الأفضلية للفوز في الكلاسيكو، في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة.
ووصل برشلونة الكلاسيكو دون هدافيه روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري للإصابة، كما وصل النادي الكتالوني بعد خروجه من الدوري الأوروبي والخسارة أمام ألميريا في الليغا.
وبحسب "سبورت"، فقد قفز برشلونة إلى أرض الملعب وهو يدرك نقاط ضعفه، وأنه لا يزال يخضع لعملية إعادة بناء، لكن كبرياءه سليم.
وقالت الصحيفة: "ما حدث في الكلاسيكو كان تمرينًا رائعًا للبقاء على قيد الحياة، على افتراض أنه في بعض الأحيان يتعين عليك التخلي عن كل ما يميزك، كل ما أنت عليه، للمضي قدمًا".
وتشير الصحيفة إلى قدرة برشلونة على الدفاع بشكل جيد في ثلث ملعبه والاعتماد على الهجمات المرتدة.
وأضافت: "ما فعله برشلونة في مدريد كان عرضًا للتواضع؛ لأن هناك لحظات في الحياة يتعين عليك فيها وضع مبادئك جانبًا لمواصلة النظر إلى الأمام".
وأكدت أن الفوز يعني وضع برشلونة حجر الأساس ليكون في نهائي الكأس، وأشارت إلى أن برشلونة نجح في منع ريال مدريد من إطلاق تسديدة ولو مرة واحدة بين الخشبات الثلاث، ما جعل هجوم ريال مدريد عقيمًا
وختمت "سبورت" تقريرها بأن برشلونة تعلم أشياء كثيرة أكثر مما كان يمكن أن يتعلمه من خسارة بنتيجة 0/5، وأنه درس لا ينبغي نسيانه.