ماذا قال تشافي وأنشيلوتي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو البرنابيو؟

تشافي سعيد ولكن!

وقال المدرب الإسباني بعد المباراة: "نتيجة 1-0 تعطينا أفضلية، لكن ما زال علينا أن ننافس ونستعد بشكل جيد للغاية أمام الريال الذي أراهم أقوياء".

وأضاف: "سأغادر ملعب سانتياغو برنابيو راضيًا عن النتيجة لأننا عرفنا كيف نعاني، لكن لا يمكنني أن أغادر سعيدًا بالمباراة كلها”.

وأوضح: " لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة، كان من الصعب علينا أن نكسب الاستحواذ، لكننا دافعنا جيدًا للغاية. قاتلنا حتى النهاية وهذا أمر إيجابي للغاية”.

وواصل: "اليوم لا يمكننا التباهي بالطريقة، من الواضح أن هذه ليست المباراة التي نريدها. ولكن يمكن للمنافس في بعض الأحيان أن يأخذنا إلى سيناريوهات ليست تلك التي نريدها".

واختتم: "لهذا السبب نعمل بجد أيضًا في الدفاع، من الصعب انتزاع الكرة من لاعبين كبار بحجم مودريتش وكروس".