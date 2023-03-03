ماذا قال تشافي وأنشيلوتي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو البرنابيو؟
أبدى تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة سعادته بفوز فريقه على غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت على ملعب (سانتياغو برنابيو).
ووضع برشلونة قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا بهدف دون رد من ملعب مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.
تشافي سعيد ولكن!
وقال المدرب الإسباني بعد المباراة: "نتيجة 1-0 تعطينا أفضلية، لكن ما زال علينا أن ننافس ونستعد بشكل جيد للغاية أمام الريال الذي أراهم أقوياء".
وأضاف: "سأغادر ملعب سانتياغو برنابيو راضيًا عن النتيجة لأننا عرفنا كيف نعاني، لكن لا يمكنني أن أغادر سعيدًا بالمباراة كلها”.
وأوضح: " لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة، كان من الصعب علينا أن نكسب الاستحواذ، لكننا دافعنا جيدًا للغاية. قاتلنا حتى النهاية وهذا أمر إيجابي للغاية”.
وواصل: "اليوم لا يمكننا التباهي بالطريقة، من الواضح أن هذه ليست المباراة التي نريدها. ولكن يمكن للمنافس في بعض الأحيان أن يأخذنا إلى سيناريوهات ليست تلك التي نريدها".
واختتم: "لهذا السبب نعمل بجد أيضًا في الدفاع، من الصعب انتزاع الكرة من لاعبين كبار بحجم مودريتش وكروس".
أنشيلوتي: نتيجة غير مستحقة
على الجانب الآخر قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد إن نتيجة المباراة لم "تعبر أبدًا" عن سير اللقاء.
ووقع ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في المحظور إذ أهدى هدف المباراة الوحيد لغريمه بداية من خطأ في التمرير من الفرنسي إدواردو كامافينغا استغله لاعبو برشلونة بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي البرازيلي إيدر ميليتاو وتحولت إلى الشباك عن طريق الخطأ.
وقال مدرب ريال مدريد بعد المباراة: "النتيجة ليست جيدة أبدًا وليست مُستحقة.. لأنها لا تعبر عن سير اللقاء".
وأضاف: "لا أعتقد أننا نشعر بالرضى، نحن نستطيع دائمًا التحكم في مباريات الفريق ضد برشلونة".
وأوضح: "بدأنا المباراة بشكل جيد وأنهيناها بشكل جيد، ولكنهم تفوقوا علينا في المرتدات.. لقد لعبنا مباراة جيدة، ضغطنا بشكل جيد والدليل أن برشلونة لديه استحواذ 34%، وهذه النسبة تبين لك حقيقة الأمر، لكن كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الثلث الأخير".
ونفى أنشيلوتي تأثر برشلونة بغياب بيدري وليفاندوفيسكي قائلا: "لا يمكن أن نربط الأمور ببعضها، برشلونة لم يتأثر بالغيابات اليوم".
واختتم: "هذه المباراة تمنحنا الثقة للعودة في مباراة الإياب، إذا تمكنا من اللعب بنفس المستوى في ملعبهم، فسيكون لدينا فرصة كبيرة في الفوز.. لحسن الحظ إنها أول 90 دقيقة.. علينا تكرار نفس المستوى في برشلونة".
وتقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" في 5 نيسان/أبريل المقبل.