هل يعود يورغن كلوب سريعا إلى التدريب؟

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، إنه ينوي الانسحاب إلى حياة خاصة بعد رحيله عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونفى أيضا أي خطط للعودة سريعا للتدريب.

وفي كلمة مطولة ودع كلوب جماهير فريقه في ملعب أنفيلد، بعد فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه وولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الممتاز، أمس الأحد، وشارك مع الجمهور في أغنية من أجل المدرب المقبل أرنه سلوت، الذي ستكون أمامه مهمة لا يستهان بها بكل تأكيد.

وأوضح كلوب أنه سعيد بينما يترك النادي في وضع جيد، بعد أن حصد معه الكثير من الألقاب.

وفي أول مؤتمر صحفي له في ليفربول عرّف كلوب نفسه بأنه "شخص عادي".

وفي آخر مؤتمر صحفي له بعد المباراة، أمس الأحد، قال كلوب للصحفيين: "لكن انظروا. البيت لا يحترق بعد رحيلي وهذا يمنحني شعورا جميلا" مؤكدا عودته إلى ملعب أنفيلد كمشجع يوما ما.