توديع أسطوري من جماهير ليفربول ليورغن كلوب (فيديو)

ورد يورغن كلوب (56 عاما) بطريقة مميزة ولائقة على توديعه من قبل جماهير ليفربول حيث وقف أمامهم وحياهم في لقطة مؤثرة جرى تداولها على نطاق واسع وحصدت آلاف التفاعلات على منصات التواصل.

وتعاقد كلوب مع ليفربول في 8 أكتوبر 2015، وخلال وقت قصير غير واقع النادي وصنع ربيع "الريدز" مساهما في عودته للألقاب القارية عندما قاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019 عقب الفوز في النهائي على توتنهام (1 ـ 0).

كما بلغ كلوب مع الريدز نهائي المسابقة ذاتها في 2018 و 2022 وخسر أمام ريال مدريد في كليهما وقبل ذلك وصل نهائي الدوري الأوروبي.

وخلال السنوات الثماني أحرز كلوب 8 ألقاب مع ليفربول وهي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة الإنجليزية في مناسبتين وكأس الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.