رسميًا: مواجهات دور الـ16 في كأس آسيا

مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس آسيا

وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى دور الـ16، وودع منتخبان عربيان من الدور الأول، وهما منتخب لبنان الذي تذيل ترتيب المجموعة الأولى، وعمان الذي احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة.

وتنطلق مباريات دور الـ16 يوم الأحد 28 يناير وتستمر حتى الأربعاء 31 يناير.

وتفتتح مباريات دور الـ16 بمواجهة أستراليا مع إندونيسيا وطاجيكستان مع الإمارات يوم الأحد 28 يناير.

ثم يلعب منتخب العراق مع الأردن يوم 29 يناير، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب قطر مع فلسطين.

ويوم 30 يناير يلعب منتخب أوزبكستان مع تايلاند، وكوريا الجنوبية مع السعودية.

وتختتم مباريات دور الـ16 بمواجهتي البحرين مع اليابان، وسوريا مع إيران يوم 31 يناير.

يشار إلى أن منتخب اليابان هو الأكثر تتويجا بكأس آسيا برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من قطر وأستراليا والعراق والكويت.