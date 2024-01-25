رسميًا: مواجهات دور الـ16 في كأس آسيا
اختتمت اليوم الخميس مباريات دور المجموعات في كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، حيث تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، مع تأهل أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
وتأهلت منتخبات قطر وأستراليا وإيران والعراق والبحرين والسعودية، في الصدارة، في حين تأهلت منتخبات طاجيكستان وأوزبكستان والإمارات واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند عن المركز الثاني.
وتأهلت منتخبات سوريا وفلسطين والأردن وإندونيسيا ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.
مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس آسيا
وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى دور الـ16، وودع منتخبان عربيان من الدور الأول، وهما منتخب لبنان الذي تذيل ترتيب المجموعة الأولى، وعمان الذي احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة.
وتنطلق مباريات دور الـ16 يوم الأحد 28 يناير وتستمر حتى الأربعاء 31 يناير.
وتفتتح مباريات دور الـ16 بمواجهة أستراليا مع إندونيسيا وطاجيكستان مع الإمارات يوم الأحد 28 يناير.
ثم يلعب منتخب العراق مع الأردن يوم 29 يناير، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب قطر مع فلسطين.
ويوم 30 يناير يلعب منتخب أوزبكستان مع تايلاند، وكوريا الجنوبية مع السعودية.
وتختتم مباريات دور الـ16 بمواجهتي البحرين مع اليابان، وسوريا مع إيران يوم 31 يناير.
يشار إلى أن منتخب اليابان هو الأكثر تتويجا بكأس آسيا برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من قطر وأستراليا والعراق والكويت.