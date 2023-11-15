تدخل عنيف من ماغاليس على إندريك في تدريبات منتخب البرازيل (فيديو)

يبدو أن اللاعب الشاب إندريك، سيكافح بشدة من أجل حجز مكان أساسي له في تشكيلة منتخب البرازيل، إذ قام زميله غابريل ماغاليس، بالتدخل عليه بقوة في التدريبات.

واستدعي النجم البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد والمعار إلى بالميراس حتى صيف 2024، للمرة الأولى إلى المنتخب البرازيلي الأول، إذ سيخوض "السامبا" مباراتين مهمتين ضد الأرجنتين وكولومبيا يومي الـ17 والـ22 من الشهر الجاري.

وتم تداول فيديو من التدريبات، حيث وصلت الكرة إلى إندريك، ولكن غابريل ماغاليس انقض عليه سريعًا ليطيح به بقوة من على الأرض ويخطف منه الكرة.