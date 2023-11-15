تدخل عنيف من ماغاليس على إندريك في تدريبات منتخب البرازيل (فيديو)
يبدو أن اللاعب الشاب إندريك، سيكافح بشدة من أجل حجز مكان أساسي له في تشكيلة منتخب البرازيل، إذ قام زميله غابريل ماغاليس، بالتدخل عليه بقوة في التدريبات.
واستدعي النجم البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد والمعار إلى بالميراس حتى صيف 2024، للمرة الأولى إلى المنتخب البرازيلي الأول، إذ سيخوض "السامبا" مباراتين مهمتين ضد الأرجنتين وكولومبيا يومي الـ17 والـ22 من الشهر الجاري.
وتم تداول فيديو من التدريبات، حيث وصلت الكرة إلى إندريك، ولكن غابريل ماغاليس انقض عليه سريعًا ليطيح به بقوة من على الأرض ويخطف منه الكرة.
وانتشرت اللقطة بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحد المغردين: "يمكن أن نقول الآن إن لاعب آرسنال غابرييل ماغاليس لن يتعامل بسهولة مع لاعب ريال مدريد المستقبلي إندريك".
وفي حال شارك إندريك، البالغ من العمر 17 عامًا و4 أشهر تقريبًا، مع البرازيل في مباراته المقبلة سيكون رابع أصغر لاعب في التاريخ يلعب مع الفريق الأول، خلف بيليه (16 عامًا و8 أشهر)، وإيدو (16 عامًا و9 أشهر) وكوتينيو (17 عامًا و28 يومًا).
وحظي إندريك بهذه الفرصة بعد أن قدَّم أداءً استثنائيًّا منذ سبتمبر الماضي، واستغل الدقائق التي أتاحها له مدرب بالميراس أبيل فيريرا وسجل بالفعل 4 أهداف في آخر 7 مباريات.
وقال فرناندو دينيز، مدرب منتخب البرازيل، عن اللاعب الشاب: " لديه إمكانات كي يكون موهبة كبيرة. هذا الاستدعاء ليس ضغطًا إضافيًّا، بل هو مكافأة، وأيضًا طريقة للتطلع إلى المستقبل".
ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط، بعد مرور 4 جولات.