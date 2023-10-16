ريال مدريد يستقر على ارتداء إندريك فيليبي للقميص رقم 9

في يناير الماضي أعلن نادي ريال مدريد، عن توصله لاتفاقٍ مع نظيره بالميراس البرازيلي، ينتقل على أثره اللاعب إندريك فيليبي لصفوف "الميرنغي"، حين بلوغه السن القانوني، وذلك في يوليو/ تمّوز 2024.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن إندريك على وشك تحقيق حلمه وارتداء القميص رقم 9 الذي تركه بنزيما. القميص محجوز له رغم وصول خوسيلو".

وأضافت: "رغم وجود خوسيلو، إلا أنه اعتبارًا من الموسم المقبل البرازيلي إندريك فيليبي هو من سيرتدي الرقم 9".

وتابعت: "القميص الشهير الذي ارتداه في الماضي كريم بنزيما أو رونالدو نازاريو أو إيفان زامورانو أو حتى كريستيانو رونالدو سيصل أخيرًا إلى الشاب البرازيلي إندريك".