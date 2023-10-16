ريال مدريد يستقر على ارتداء إندريك فيليبي للقميص رقم 9
استقر نادي ريال مدريد الإسباني على ارتداء المهاجم الشاب إندريك فيليبي للقميص رقم 9، مع بداية الموسم المقبل.
في يناير الماضي أعلن نادي ريال مدريد، عن توصله لاتفاقٍ مع نظيره بالميراس البرازيلي، ينتقل على أثره اللاعب إندريك فيليبي لصفوف "الميرنغي"، حين بلوغه السن القانوني، وذلك في يوليو/ تمّوز 2024.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن إندريك على وشك تحقيق حلمه وارتداء القميص رقم 9 الذي تركه بنزيما. القميص محجوز له رغم وصول خوسيلو".
وأضافت: "رغم وجود خوسيلو، إلا أنه اعتبارًا من الموسم المقبل البرازيلي إندريك فيليبي هو من سيرتدي الرقم 9".
وتابعت: "القميص الشهير الذي ارتداه في الماضي كريم بنزيما أو رونالدو نازاريو أو إيفان زامورانو أو حتى كريستيانو رونالدو سيصل أخيرًا إلى الشاب البرازيلي إندريك".
وتوصل المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا إلى اتفاق مع ريال مدريد قبل بضعة أشهر، لكنه لن يصبح لاعبًا في الفريق الإسباني بشكل رسمي حتى يوليو 2024، عندما يبلغ سن الرشد.
وسيدفع ريال مدريد 35 مليون يورو إلى بالميراس، لكن المبلغ الإجمالي للانتقال يمكن أن يصل إلى 60 مليون يورو، اعتمادًا على المكافآت الموجودة في العقد.