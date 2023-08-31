الخليفي يكشف آخر تطورات موقف مبابي مع سان جيرمان
تحدث ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن إمكانية بقاء الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه، أو الرحيل إلى ريال مدريد.
ورفض النجم الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وقرر الرحيل بالمجان بنهاية الموسم، وهذا ما رفضته الإدارة وطلبت منه تجديد العقد، أو الموافقة على الرحيل بمقابل مالي في الصيف الحالي.
وقال الخليفي في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "يتبقى أكثر من 24 ساعة في الميركاتو وكيليان لاعب لنادينا".
وأضاف: "لقد أجرينا محادثات جيدة جداً معه، فهو لاعب رائع كشخص ومحترف، وتحدثنا مع بقية أفراد عائلته أيضاً".
وبسؤاله عن تجديده لعقده قال: "لا أرغب بأن أتحدث عن هذا".
واختتم: "يتبقى أكثر من 24 ساعة بالميركاتو سوف نعمل ونحاول القيام بشيء، نحن نعمل وسنرى ما سنتمكن من فعله قبل إغلاق الميركاتو.. إذا كنا نستطيع، لماذا لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فنحن جاهزون".
واستمر الحديث عن مستقبل مبابي منذ يونيو الماضي بعدما أبلغ ناديه أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، وأنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.
وحظي كيليان باستقبال حار في أول مباراة له في ملعب فريقه "حديقة الأمراء" هذا الموسم.
ووصل مبابي لرقم قياسي بدخوله تاريخ النادي بالوصول إلى الهدف الـ 151 بقميص الفريق الباريسي.