ساركوزي يلمح لبقاء مبابي مع باريس سان جيرمان
ألمح نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا السابق، إلى بقاء كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع فريقه، بعد فترة متوترة بين الإدارة برئاسة ناصر الخليفي واللاعب الفرنسي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بعد رفضه تفعيل تمديد العقد لموسم إضافي مع ناديه الباريسي.
وقال ساركوزي في تصريحات لصحيفة "le parisien" ونقلتها عنه عدة صحف عالمية، أبرزها "راديو مونت كارلو"، ووكالة الأنباء الإسبانية: "أنا سعيد ببقاء كيليان مبابي وأعتبر أن الحل الذي تم اختياره هو الحل المناسب له وللنادي وللمنتخب الفرنسي".
وأضاف: "أعتقد أن ناصر الخليفي سيتحدث عن هذا الأمر قريبا مع نهاية سوق الانتقالات".
ولم يوضح ساركوزي بشكل صريح ما هي الحلول التي توصل إليها مبابي وإدارة سان جيرمان لإقناعه بالبقاء.
وكان ساركوزي قد تدخل سابقا في 2022 لإقناع مبابي بالبقاء مع الفريق الفرنسي، حيث جدد اللاعب بالفعل عقده حتى 2024.
وكشفت تقارير سابقة عن وجود محادثات إيجابية بين مبابي وباريس سان جيرمان، من أجل تجديد عقده، فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه لن يُبرم أي تعاقدات هذا الصيف، ردًا على ربط النادي بالتعاقد مع كيليان.
واستبعد باريس مبابي من جولة النادي الآسيوية الشهر الماضي، وحوّله إلى تدريبات اللاعبين غير المرغوب بتواجدهم، لكنه عاد مجدداً إلى تدريبات الفريق الأول قبل 11 يوماً وسجل هدف فريقه الوحيد في ظهوره الأول الموسم الحالي بالتعادل مع تولوز 1-1، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي.
وبدأ باريس سان جيرمان مشروعا رياضيا جديدا، أملا في إقناع النجم الفرنسي بتوقيع عقد جديد.
واستغنى الفريق الباريسي عن عدة نجوم هذا الصيف، مثل ليونيل ميسي، وسيرجيو راموس، باريديس، إيكاردي، ريناتو سانشيز، وأخيرا نيمار.