ساركوزي يلمح لبقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

ألمح نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا السابق، إلى بقاء كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع فريقه، بعد فترة متوترة بين الإدارة برئاسة ناصر الخليفي واللاعب الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بعد رفضه تفعيل تمديد العقد لموسم إضافي مع ناديه الباريسي.

وقال ساركوزي في تصريحات لصحيفة "le parisien" ونقلتها عنه عدة صحف عالمية، أبرزها "راديو مونت كارلو"، ووكالة الأنباء الإسبانية: "أنا سعيد ببقاء كيليان مبابي وأعتبر أن الحل الذي تم اختياره هو الحل المناسب له وللنادي وللمنتخب الفرنسي".

وأضاف: "أعتقد أن ناصر الخليفي سيتحدث عن هذا الأمر قريبا مع نهاية سوق الانتقالات".