ريال مدريد ينهي صفقة مبابي بشكل كامل
أكدت تقارير إخبارية إسبانية أن ريال مدريد أتم إجراءات انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه بداية من موسم 2024 ـ 2025 على أن يلتحق بفريقه الجديد بعد نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقررة خلال الصائفة المقبلة في ألمانيا.
وبعد وقت قصير من إعلان مبابي رسميا رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، في مقطع فيديو تحدث فيه عن تجربة ملهمة دامت 8 سنوات، كشف تقرير لصحيفة "ريليفو" أن ريال مدريد أنهى بالفعل صفقة انتقال النجم الفرنسي، دون أن يكشف عن مدة العقد وتفاصيل تقديم النجم الجديد لمشجعي الفريق الملكي.
ومن جانب آخر، ذكرت بعض المصادر أن مبابي كان أمضى عقده مع الريال منذ شهر فبراير الماضي، لكن بقاء فريقه الحالي باريس سان جيرمان وفريق العاصمة الإسبانية في سباق دوري أبطال أوروبا (قبل الثلاثاء الماضي) دفعه إلى التكتم عن إعلان وجهته المقبلة.
وينتظر أن يعلن ريال مدريد قريبا جدا بصفة رسمية عن انتقال كيليان مبابي الذي لعب بألوان البي آس جي 8 سنوات، حقق فيها لقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات ولقب كأس فرنسا في 3 مناسبات، كما توج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده في 2018 وبلغ النهائي في 2022.
ومقابل ذلك فشل مبابي في تحقيق أي لقب أوروبي مع باريس سان جيرمان، حيث بلغ معه في أفضل الحالات الدور النهائي وذلك في نسخة دوري أبطال أوروبا 2020.