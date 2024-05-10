ريال مدريد ينهي صفقة مبابي بشكل كامل

ومن جانب آخر، ذكرت بعض المصادر أن مبابي كان أمضى عقده مع الريال منذ شهر فبراير الماضي، لكن بقاء فريقه الحالي باريس سان جيرمان وفريق العاصمة الإسبانية في سباق دوري أبطال أوروبا (قبل الثلاثاء الماضي) دفعه إلى التكتم عن إعلان وجهته المقبلة.

وينتظر أن يعلن ريال مدريد قريبا جدا بصفة رسمية عن انتقال كيليان مبابي الذي لعب بألوان البي آس جي 8 سنوات، حقق فيها لقب الدوري الفرنسي في 6 مناسبات ولقب كأس فرنسا في 3 مناسبات، كما توج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده في 2018 وبلغ النهائي في 2022.

ومقابل ذلك فشل مبابي في تحقيق أي لقب أوروبي مع باريس سان جيرمان، حيث بلغ معه في أفضل الحالات الدور النهائي وذلك في نسخة دوري أبطال أوروبا 2020.