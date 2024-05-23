ناد إنجليزي جديد يدخل على خط المنافسة لضم أراوخو

لا يزال مستقبل رونالد أراوخو في برشلونة موضع نقاش داخل النادي، رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الكتالوني حتى عام 2026، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير في مفاوضات التجديد.

وارتبط أراوخو بخطوة الرحيل عن صفوف برشلونة نهاية الموسم الحالي، إذ يرغب بايرن ميونخ في الظفر بخدماته.

ويمتلك الأوروغواياني عقدًا ساريًا مع برشلونة حتى يونيو 2026.

وذكرت تقارير سابقة أن أستون فيلا يريد ضم نجم برشلونة.

فيما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن دخول ناد إنجليزي جديد على خط المنافسة لضم أراوخو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن نادي تشيلسي، على وجه التحديد، دخل في سباق التعاقد مع المدافع الأوروغوياني البالغ من العمر 25 عامًا، حيث قدم النادي عرضًا مغريًا لأراوخو، بغض النظر عن هوية المدرب الجديد.