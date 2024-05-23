ناد إنجليزي جديد يدخل على خط المنافسة لضم أراوخو
لا يزال مستقبل رونالد أراوخو في برشلونة موضع نقاش داخل النادي، رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الكتالوني حتى عام 2026، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير في مفاوضات التجديد.
وارتبط أراوخو بخطوة الرحيل عن صفوف برشلونة نهاية الموسم الحالي، إذ يرغب بايرن ميونخ في الظفر بخدماته.
ويمتلك الأوروغواياني عقدًا ساريًا مع برشلونة حتى يونيو 2026.
وذكرت تقارير سابقة أن أستون فيلا يريد ضم نجم برشلونة.
فيما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن دخول ناد إنجليزي جديد على خط المنافسة لضم أراوخو في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت أن نادي تشيلسي، على وجه التحديد، دخل في سباق التعاقد مع المدافع الأوروغوياني البالغ من العمر 25 عامًا، حيث قدم النادي عرضًا مغريًا لأراوخو، بغض النظر عن هوية المدرب الجديد.
وأوضحت أنه يسعى لاستقطاب بديل مناسب لتياغو سيلفا، الذي أعلن رحيله في أواخر أبريل بعد أربع سنوات في النادي.
وتابع التقرير: "يرى تشيلسي أن أراوخو جاهز لقيادة خط الدفاع، ويدرك أيضًا أنه ليس وحيدًا في سعيه للتعاقد مع الدولي الأوروغوياني، الذي سيشارك في كوبا أمريكا في الولايات المتحدة بدءًا من الـ20 من يونيو".
وعن موقف برشلونة، أوضحت الصحيفة: "يعتبر البارسا أراوخو لاعبًا غير قابل للبيع، لكن قد يتغير هذا الموقف اعتمادًا على المبلغ الذي قد يُعرض على النادي وموقف أراوخو نفسه".
واحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلعب في دوري المؤتمرات الأوروبية الموسم المقبل أو الدوري الأوروبي إذا فاز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.
ورغم التكهنات المُثارة حول مستقبل أراوخو فإن اللاعب نفسه لم يدلِ بأي تصريحات بشأن إمكانية رحيله.
ومن المعروف في برشلونة أنه يجب على النادي تحقيق دخل كبير قبل الـ30 من يونيو لإغلاق الرصيد المالي للموسم دون إضافة خسائر جديدة تزيد من تعقيد اللعب المالي النظيف.