الإصابة تُسدل الستار على موسم ماغواير مع مانشستر يونايتد
كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مدة غياب المدافع هاري ماغواير، بسبب إصابة عضلية تعرّض لها خلال التدريبات مما قد يحرمه من المشاركة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال اليونايتد، في بيان رسمي، إن ماغواير الذي بدأ آخر 6 مباريات للفريق، سيغيب - على الأرجح - 3 أسابيع، ما يعني غيابه عن باقي مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأضاف أن اللاعب "سيكون على ما يرام" للمشاركة في بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق، في 14 يونيو/ حزيران المقبل، ومن المحتمل عودته في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد المقرر أمام مانشستر سيتي، في 25 مايو/ أيار الجاري، على ملعب ويمبلي.
وابتُليَ دفاع مانشستر يونايتد بالإصابات هذا الموسم.
ويحتل مانشستر المركز الثامن في الدوري قبل 4 جولات على النهاية.
وسيزور ملعب كريستال بالاس، غدًا الإثنين، ثم يستضيف آرسنال ونيوكاسل يونايتد قبل أن يحل ضيفًا على برايتون في مباراته الأخيرة بالدوري.