الإصابة تُسدل الستار على موسم ماغواير مع مانشستر يونايتد

وقال اليونايتد، في بيان رسمي، إن ماغواير الذي بدأ آخر 6 مباريات للفريق، سيغيب - على الأرجح - 3 أسابيع، ما يعني غيابه عن باقي مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف أن اللاعب "سيكون على ما يرام" للمشاركة في بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق، في 14 يونيو/ حزيران المقبل، ومن المحتمل عودته في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد المقرر أمام مانشستر سيتي، في 25 مايو/ أيار الجاري، على ملعب ويمبلي.