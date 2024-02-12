تأجيل إعادة محاكمة ماغواير بتهم الاعتداء والرشوة في اليونان

وتم القبض على ماغواير في جزيرة ميكونوس اليونانية أثناء إجازته مع الأصدقاء والعائلة في أغسطس 2020 بعد مشاجرة، وقضى ليلتين في حجز الشرطة.

وقد تم نقله إلى المحكمة في الأيام التي تلت الحادث وأدين بارتكاب الأذى الجسدي ومحاولة الرشوة والعنف، ولكن تم حجب الأدلة الرئيسة عن المحاكمة وتم إلغاء هذه الإدانة بسرعة.

وعوقب ماغواير مدافع منتخب إنجلترا بالسجن 21 شهرا وعشرة أيام لكن مع إيقاف التنفيذ لثلاثة أعوام، إثر إدانته بالاعتداء على رجال الشرطة في اليونان ومحاولة دفع رشوة.