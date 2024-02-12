تأجيل إعادة محاكمة ماغواير بتهم الاعتداء والرشوة في اليونان
كشفت تقارير إعلامية أنه سيتم تأجيل إعادة محاكمة هاري ماغواير، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتهم الاعتداء والرشوة في اليونان، مرة أخرى مع إمكانية إلغاء تلك المحاكمة.
وتم القبض على ماغواير في جزيرة ميكونوس اليونانية أثناء إجازته مع الأصدقاء والعائلة في أغسطس 2020 بعد مشاجرة، وقضى ليلتين في حجز الشرطة.
وقد تم نقله إلى المحكمة في الأيام التي تلت الحادث وأدين بارتكاب الأذى الجسدي ومحاولة الرشوة والعنف، ولكن تم حجب الأدلة الرئيسة عن المحاكمة وتم إلغاء هذه الإدانة بسرعة.
وعوقب ماغواير مدافع منتخب إنجلترا بالسجن 21 شهرا وعشرة أيام لكن مع إيقاف التنفيذ لثلاثة أعوام، إثر إدانته بالاعتداء على رجال الشرطة في اليونان ومحاولة دفع رشوة.
وقالت صحيفة "ميل" البريطانية إن الإضراب القانوني في اليونان، تسبب في تأجيل قضية ماغواير.
وأضافت: "لن يتم النظر في القضية حتى مارس 2025 على أقرب تقدير".
وتابعت: "خرجت تقارير تفيد بأن هناك احتمالًا حقيقيًا بأنه قد لا يتم المضي قدمًا أبدًا بإعادة المحاكمة، حيث يخشى المسؤولون أن يكون لها تداعيات سلبية على سمعة جزيرة ميكونوس والسياحة".
يذكر أنه تم تأجيل جلسة الاستماع الأولية لماغواير لعام 2021 في البداية لمدة عامين بسبب الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
ولكن طبقا للقانون اليوناني، سيجرى إعادة المحاكمة بعد أن تقدم اللاعب الإنجليزي باستئناف، وقال ماغواير إنه واثق من نقض الحكم.
وقال ماغواير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لدي ثقة هائلة في القانون اليوناني. إعادة المحاكمة تمنحنا المزيد من الوقت للاستعداد وجمع الأدلة وإتاحة حضور الشهود للمحكمة، وأثق حقا في أن الحقيقة ستظهر".
وقال ماغواير في أول مقابلة له بعد صدور الحكم إن رجال شرطة بملابس مدنية هاجموه ووجهوا له ضربات في ساقيه، وأبلغوه أن مسيرته الكروية قد انتهت.
وأضاف ماغواير أنه حاول الهرب لأنه لم يعرف أنهم من رجال الشرطة.