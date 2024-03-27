حسام حسن يتجاهل محمد صلاح
يبدو أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر تصعيد أزمته مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، من خلال توجيه رسالة غير مباشرة إليه بتجاهل ذكر اسمه ضمن اللاعبين الذين يفتقدهم المنتخب الأول في المرحلة الحالية.
وخسر منتخب مصر أمام كرواتيا في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدورة الدولية الودية، التي اختتمت أمس الثلاثاء.
وعقب المباراة تحدث حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عن أسباب الخسارة وما يفتقده منتخب مصر، قائلا: "صممت على خوض الدورة الدولية لأنها خير استعداد لتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل".
وأضاف: "وافقت على البطولة من أجل الاستفادة الفنية لمباراتي تصفيات كأس العالم، بالتأكيد نسبة الفوز كانت في صالح كرواتيا قبل اللقاء، ولكن كنا نريد أن نصنع مفاجأة، واجهنا لاعبين متمرسين ولديهم خبرات كبيرة، أنا استفدت كثيرًا لكني لا أحب الهزيمة".
وتابع: "افتقدنا لاعبين مهمين مثل أحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي وإمام عاشور، وأيضًا اللاعبين الذين كان من المفترض أن يتواجدوا بعيدًا عن الإصابات وننتظر عودتهم المرحلة المقبلة بالإضافة إلى رمضان صبحي، كما يوجد 4 أو 5 لاعبين أساسيين كان لهم دور كبير".
واستطرد: "أجريت التغييرات بغض النظر عن تعويض النتيجة أو لا، لكن كنت أريد أن أرى اللاعبين، وكان من الممكن الدفع بمصطفى شوبير فهو مستقبل المنتخب".
واشار: "قلت للاعبين بعد المباراة إننا تعلمنا وإن هذه البطولة استعداد جيد لمباراتي التصفيات، وقلت لهم إن هذا هو الأهم، وما استفدناه كنز كبير من الناحية الفنية والمعنوية".
وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر وحسام حسن، بعدما رفض صلاح الانضمام للمعسكر الحالي من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول، ولكن الأمر الأكثر غرابة وأثار دهشة الجمهور هو عدم قيام "صلاح" بكتابة أي تغريدة أو دعم يخص منتخب بلاده، وهو ما عرضه للانتقادات.
وكانت مصر قد استضافت منافسات كأس العاصمة الدولية الودية بحضور منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بالإضافة إلى مصر.
وانتهت البطولة بفوز كرواتيا بالمركز الأول، ومصر في المركز الثاني وتونس ثالثا، فيما حل منتخب نيوزيلندا بالمركز الرابع والأخير.
ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في توقف يونيو المقبل.
ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.
بينما يحل الفراعنة ضيوفا على غينيا بيساو يوم 11 يونيو ضمن منافسات الجولة الرابعة.
ويتصدر منتخب مصر ترتيب التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.