حسام حسن يتجاهل محمد صلاح

يبدو أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر تصعيد أزمته مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، من خلال توجيه رسالة غير مباشرة إليه بتجاهل ذكر اسمه ضمن اللاعبين الذين يفتقدهم المنتخب الأول في المرحلة الحالية.

وخسر منتخب مصر أمام كرواتيا في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدورة الدولية الودية، التي اختتمت أمس الثلاثاء.

وعقب المباراة تحدث حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عن أسباب الخسارة وما يفتقده منتخب مصر، قائلا: "صممت على خوض الدورة الدولية لأنها خير استعداد لتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل".

وأضاف: "وافقت على البطولة من أجل الاستفادة الفنية لمباراتي تصفيات كأس العالم، بالتأكيد نسبة الفوز كانت في صالح كرواتيا قبل اللقاء، ولكن كنا نريد أن نصنع مفاجأة، واجهنا لاعبين متمرسين ولديهم خبرات كبيرة، أنا استفدت كثيرًا لكني لا أحب الهزيمة".