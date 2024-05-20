موقف تشواميني من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا
كشفت صحيفة "ماركا" أن الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، يواجه خطر الغياب عن مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة دورتموند في ملعب ويمبلي يوم 1 يونيو مع وجود شك كبير بشأن جاهزية تشواميني بسبب الإصابة.
وقالت الصحيفة، إن لاعب وسط ريال مدريد تعرَّض لكسر في مشط القدم اليسرى خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، ما سيمنعه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند.
وأضاف التقرير: "يُعاني تشواميني من كسر في مشط القدم الثالث، ما يتطلب فترة راحة طويلة للتعافي، وبينما يسعى اللاعب جاهداً للعودة في أقرب وقت ممكن، تبدو مشاركته أيضًا في بطولة يورو 2024 مع منتخب فرنسا مشكوكًا فيها".
وأوضحت "ماركا": "استشار تشواميني العديد من الأطباء، بمن في ذلك طبيب مختص في الولايات المتحدة، لتقييم إصابته وإيجاد أفضل مسار للتعافي".
تُعد هذه ثاني إصابة يتعرض لها تشواميني بسبب الإجهاد، حيث غاب عن الملاعب لمدة 50 يومًا بعد إصابته في أكتوبر الماضي.
ووفقًا للتقرير، فإن "إدواردو كامافينغا سيحل محل تشواميني في تشكيلة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يقدم اللاعب إمكانيات مختلفة في وسط الملعب، إذ يتميز بقدرته على توفير فرص هجومية أكثر".
وأثبت تشواميني نفسه كلاعب أساسي في ريال مدريد هذا الموسم، حيث لعب 38 مباراة وسجل 3 أهداف، ورغم قدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع، فإنه يفضل اللعب في وسط الملعب.
ونجح ريال مدريد في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، على حساب بايرن ميونخ بعد التعادل ذهابًا 2-2، والفوز إيابا في ملعب سانتياجو برنابيو 2-1.
فيما خطف دورتموند، بطاقة التأهل بعدما تخطى نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور نصف النهائي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها 1-0.
ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًًا، بينما حقق دورتموند البطولة مرة واحدة موسم 1996 - 1997.