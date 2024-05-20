موقف تشواميني من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة "ماركا" أن الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، يواجه خطر الغياب عن مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة دورتموند في ملعب ويمبلي يوم 1 يونيو مع وجود شك كبير بشأن جاهزية تشواميني بسبب الإصابة.

وقالت الصحيفة، إن لاعب وسط ريال مدريد تعرَّض لكسر في مشط القدم اليسرى خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، ما سيمنعه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند.