تشواميني يظهر بعكاز في احتفالات ريال مدريد (فيديو)
ظهر أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، متكئا على عكاز، خلال وجوده في الاحتفال الخاص بالفريق، اليوم الأحد، الذي تم تنظيمه للتتويج رسميًا بلقب الليغا لموسم (2023-2024)، رقم 36 في تاريخ "الميرنغي".
وظهر اللاعب وهو يصل مع اللاعبين لمنطقة مدريد للاحتفال باللقب، وسط حضور جماهيري كبير، وهو يسير على عكازه؛ إذ بدا متأثرا بالإصابة.
وتعرض تشواميني للإصابة، خلال مواجهة بايرن ميونخ في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج مستبدلا في الدقيقة 69.
وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، أفاد من خلاله، أن تشواميني يعاني من إصابة بإجهاد عضلي في قدمه اليسرى.
وأشارت تقارير، إلى أن مشاركة النجم الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد محل شك.
وأوضح أنه من المتوقع أن يغيب تشواميني لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل حتى يتعافى.
ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبرسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل.
وسيبدأ الفريق جولته الاحتفالية باللقب، والتي ستنتهي في ساحة سيبيليس، إذ بدأت جماهير الميرنغي في الاحتشاد منذ الساعات الأولى للصباح.