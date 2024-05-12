تشواميني يظهر بعكاز في احتفالات ريال مدريد (فيديو)

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، أفاد من خلاله، أن تشواميني يعاني من إصابة بإجهاد عضلي في قدمه اليسرى.

وأشارت تقارير، إلى أن مشاركة النجم الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد محل شك.

وأوضح أنه من المتوقع أن يغيب تشواميني لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل حتى يتعافى.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبرسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل.

وسيبدأ الفريق جولته الاحتفالية باللقب، والتي ستنتهي في ساحة سيبيليس، إذ بدأت جماهير الميرنغي في الاحتشاد منذ الساعات الأولى للصباح.