دور جديد لدافيد ألابا مع منتخب النمسا

كشفت تقارير صحفية أن دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، سيتواجد رفقة منتخب النمسا في بطولة يورو 2024، التي ستنطلق بعد أيام في ألمانيا، على الرغم من استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة "آس"، إن الاتحاد النمساوي لكرة القدم رأى أن يكون مدافع ريال حاضرًا رفقة زملائه في البطولة، ولكن هذه المرة ليس كلاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ بداية الموسم.

وأشارت إلى أن اتحاد الكرة النمساوي قرر أن يسافر ألابا رفقة منتخب بلاده وأن يكون ضمن الطاقم الفني للمنتخب في بطولة أمم أوروبا.

وعن سر اتخاذ هذا القرار، أوضحت الصحيفة، أن ألابا أراد أن يكون جزءًا من المنتخب ويدعم زملاءه خلال البطولة، كما رأى رانغنيك، المدير الفني، بأن هناك فرصة للاستفادة من خبرة اللاعب وقيادته.