دور جديد لدافيد ألابا مع منتخب النمسا
كشفت تقارير صحفية أن دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، سيتواجد رفقة منتخب النمسا في بطولة يورو 2024، التي ستنطلق بعد أيام في ألمانيا، على الرغم من استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.
وقالت صحيفة "آس"، إن الاتحاد النمساوي لكرة القدم رأى أن يكون مدافع ريال حاضرًا رفقة زملائه في البطولة، ولكن هذه المرة ليس كلاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ بداية الموسم.
وأشارت إلى أن اتحاد الكرة النمساوي قرر أن يسافر ألابا رفقة منتخب بلاده وأن يكون ضمن الطاقم الفني للمنتخب في بطولة أمم أوروبا.
وعن سر اتخاذ هذا القرار، أوضحت الصحيفة، أن ألابا أراد أن يكون جزءًا من المنتخب ويدعم زملاءه خلال البطولة، كما رأى رانغنيك، المدير الفني، بأن هناك فرصة للاستفادة من خبرة اللاعب وقيادته.
كما حرص ريال مدريد، على استمرار ألابا في تلقي العلاج التأهيلي خلال البطولة؛ لذلك سيسافر معه أخصائيو العلاج الطبيعي من النادي.
وشدد التقرير، على أن دور ألابا سيتمثل في تقديم الدعم والنصائح للاعبين، كذلك سيشارك في تحليل المباريات ووضع الخطط، وسيستمر أيضًا في تلقي العلاج التأهيلي للتعافي من إصابته.
ولن يُحتسب ألابا كلاعب دولي، مما يعني أنه لن يتأخر في العودة إلى ريال مدريد للموسم الجديد.
وتعرض دافيد ألابا إلى قطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ريال مدريد أمام فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني، وتحديدًا في منتصف ديسمبر 2023.
ومنذ ذاك الحين غاب الدولي النمساوي عن الملاعب ولم يشارك في تتويج فريقه ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ويلعب منتخب النمسا في المجموعة الرابعة، التي تضم كلًا من بولندا وهولندا وفرنسا.
وستكون أول مواجهة لرفاق ألابا أمام منتخب فرنسا وصيف بطل العالم في 17 يونيو الجاري.