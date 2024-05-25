قائد الهلال يلمح بحزن لرحيله عن النادي (فيديو)
ألمح سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى إمكانية رحيله عن صفوف ناديه مع نهاية الموسم الحالي.
ورغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، ألمح الفرج في ليلة تتويج الهلال إلى أنه قد يرحل عن النادي بسبب عدم مشاركته أساسيًا.
واحتفل نادي الهلال بلقب الدوري السعودي التاسع عشر في تاريخه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة "الرياض"، بحضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.
وسلّم وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائد الهلال سلمان الفرج كأس الدوري.
وبنبرة حزن قال الفرج في تصريحات تليفزيونية: "حتى الآن لا يوجد شيء يخص المستقبل، هذا وقت صعب".
وأضاف: "سعادتي ستكون أكبر إذا أكملت في الهلال وبإذن الله يحدث، الأهم أن يكون الجمهور راض عني، لو غادرت فأحب أن أغادر ومحبتهم كبيرة لي فقد أعطيتهم كل شيء".
وواصب: "هذا الكلام في حال أنني غادرت ولكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي.. الجماهير يجب أن تعرف لا يوجد لاعب دائم، قد أعتزل وقد أنتقل لناد آخر".