قائد الهلال يلمح بحزن لرحيله عن النادي (فيديو)

ورغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، ألمح الفرج في ليلة تتويج الهلال إلى أنه قد يرحل عن النادي بسبب عدم مشاركته أساسيًا.

واحتفل نادي الهلال بلقب الدوري السعودي التاسع عشر في تاريخه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة "الرياض"، بحضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.

وسلّم وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائد الهلال سلمان الفرج كأس الدوري.