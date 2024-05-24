تطور جديد يهدد بقاء خيسوس مع الهلال السعودي
شهد ملف تجديد عقد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي مفاجأة غير سارة لجماهير الفريق الأزرق.
وقاد خيسوس الهلال للتتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم بعد أداء مميز، كما أن الفريق يستعد لخوض مباراة النصر يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي عبر برنامج (برا 18) بقناة (SSC) إن المفاوضات سارت بشكل رائع لتجديد عقد خيسوس الذي ينتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.
وأضاف:" خيسوس كان له شرط واحد وهو تجديد عقده لمدة موسمين مع الهلال وليس موسمًا واحدًا".
وأوضح أن الخلاف الوحيد في ملف خيسوس هو أن ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال، يرغب في تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، وهو ما رفضه المدرب البرتغالي المخضرم".
وأشار إلى أن ملف المفاوضات لم يتم إغلاقه بين الهلال وخيسوس وسيتم بحث الأمر مجددًا بين الطرفين عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وارتبط اسم خيسوس بالرحيل لتدريب فاسكو دا غاما خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.
ورحب المدرب البرتغالي بالبقاء مع الهلال في الفترة القادمة لرغبته في قيادة الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.