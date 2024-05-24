تطور جديد يهدد بقاء خيسوس مع الهلال السعودي

وقال الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي عبر برنامج (برا 18) بقناة (SSC) إن المفاوضات سارت بشكل رائع لتجديد عقد خيسوس الذي ينتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف:" خيسوس كان له شرط واحد وهو تجديد عقده لمدة موسمين مع الهلال وليس موسمًا واحدًا".

وأوضح أن الخلاف الوحيد في ملف خيسوس هو أن ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للهلال، يرغب في تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، وهو ما رفضه المدرب البرتغالي المخضرم".

وأشار إلى أن ملف المفاوضات لم يتم إغلاقه بين الهلال وخيسوس وسيتم بحث الأمر مجددًا بين الطرفين عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.