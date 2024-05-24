صدمة كبيرة للنصر السعودي قبل مباراة الهلال
تلقى نادي النصر السعودي صدمة كبيرة قبل مواجهته المرتقبة ضد الهلال المقررة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب (الجوهرة المشعة) في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتعادل النصر، مساء أمس الخميس، مع مضيفه الرياض بنتيجة 2-2 في الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر دوري روشن السعودي.
وكشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن قيام الحكم خالد الطريس الذي أدار لقاء النصر ضد الرياض بإدانة الإسباني إيميريك لابورت مدافع الفريق الأصفر بارتكاب سلوب مشين ضد محمد العقل لاعب وسط الرياض خلال مباراة الفريقين، أمس، بالدوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطريس منح اللاعب الإسباني إنذارًا في بداية اللعبة ولكنه ألغى القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو واستبدله ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 63.
وتشير لوائح لجنة الانضباط بمعاقبة أي لاعب يقوم بسلوك مشين بالإيقاف لمدة مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال سعودي.
وتترقب جماهير النصر العقوبة التي سيتم توقيعها ضد لابورت، خاصة أن غيابه لمدة مباراتين يعني عدم مشاركته في لقاء ديربي الرياض أمام الهلال، يوم الجمعة المقبل.
ويغيب لابورت أيضًا عن مباراة الاتحاد المقررة، يوم الإثنين المقبل، في ختام منافسات الدوري السعودي هذا الموسم على إثر هذه البطاقة الحمراء التي حصل عليها في لقاء الرياض.
ويعد لابورت أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي لويس كاسترو في قيادة خط دفاع النصر هذا الموسم.