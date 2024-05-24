صدمة كبيرة للنصر السعودي قبل مباراة الهلال

تلقى نادي النصر السعودي صدمة كبيرة قبل مواجهته المرتقبة ضد الهلال المقررة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب (الجوهرة المشعة) في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعادل النصر، مساء أمس الخميس، مع مضيفه الرياض بنتيجة 2-2 في الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر دوري روشن السعودي.